MINISTAR GORAN VESIĆ: Blokadama nanose štetu Srbiji, ne kriju želju da je ekonomski zaustave!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da blokadama pruga i puteva, poput subotnjih blokada železničkih stanica Prokop i Novi Beograd, ali i mosta Gazela, opozicija zapravo nanosi štetu Srbiji, i ne bori se za ekologiju, već za zaustavljanje ekonomskog napretka zemlje, što, kako je dodao - ni ne kriju.

- Organizatori protesta neskriveno govore o tome da je njihov cilj da ekonomski zaustave Srbiju. Cilj nije da se bore za ekologiju, već da se zemlja zaustave. I to ne rade sami, to je jasno i to ne kriju. Otvoreno kažu da su blokirali međunarodnu prugu, jer su želeli da nanesu štetu Srbiji - konstatovao je Vesić gostujući na TV Pink.

foto: Foto: Slobodan Miljević

Ukazao je da se sa takvim delovanjem opozicije suočava samo Srbija.

- U svim demokratskim državama postoje vlast i opozicija, koje se bore političkim programima, ali nigde nema situacije da opozicione stranke ili aktivisti rade protiv svoje zemlje, misleći da time nanose štetu vlasti - dodao je Vesić, koji je i član Predsedništva SNS.

Podsetio je da su upravo opzicioni lideri tražili od Evropske unije da ukine Srbiji grantove, bez kojih ne bi mogli da se rade neki od ključnih infrastrukturnih projekata, poput železničke obilaznice oko Niša ili brze pruge Beograd – Niš.

- Imate čoveka koji vodi kampanju protiv EU, a u Srbiji ima televiziju čije je sedište u Luksemburgu, dok on sam ima državljanstvo jedne zemlje članice Unije. To je Dragan Šolak, na čijoj televiziji čujete najgore izmišljotine i narative protiv EU. Što je paradoksalno, ali misle da je njima sve dozvoljeno u napadu na predsednika Vučića. Šolak dakle može da živi u Evropskoj uniji ali gradjani Srbije ne mogu jer njegova medijska kuća, registrovana u EU, to ne dozvoljava!? Tako je radio sa ruskim advokatima u Sloveniji pa je pričao kako je to laž a svi znamo da nije - rekao je Vesić.

Upitao je i šta bi radilo više od 10.000 putnika, na oko 60 planiranih polazaka vozova tokom jučerašnjeg dana, da su okupljeni ostali na pruzi na Novom Beogradu i u Prokopu.

- To je maltretiranje običnih ljudi - konstatovao je ministar Vesić.

Na konstataciju da se najavljuju i moguće blokade aerodroma, Vesić je rekao da nikad nije čuo da neko blokira aerodrome i pokušava da poremeti avio-saobraćaj.

- I u drugim zemljama smo videli da blokiraju puteve, ali u tim zemljama i policija reaguje tako što ih odnese sa tog puta… Naša policija je uljudna, nije bilo incidenata prilikom reagovanja. Ali, još nikada nisam čuo da je neko pokušao da blokira aerodrom - rekao je Vesić.

Ponovio je da protesti nemaju veze sa ekologijom, već su pokušaj nasilnog rušenja vlasti.

- Da ima veze sa ekologijom, ne bi blokirali železnicu, najekološkiji vid prevoza. Njih ekologija ne interesuje, već da sruše vlast za šta su, naravno, plaćeni. I ne kriju da žele da zaustave srpsku privredu - naveo je Vesić.

Poručio je da je upravo u tome razlika između opozicije i vlasti, koju građani prepoznaju i daju podršku policiti predsednika Vučića na izborima.

- Mi želimo da se Srbija razvija, da se grade brze pruge, putevi, da dolaze investitori, otvaraju nova radna mesta, da povećavamo plate penzije i podižemo životni standard građana - rekao je Vesić.