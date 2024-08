HEMIČARKA ĐORĐEVIĆ RADILA ZA VLADU, A SAD ŠIRI PANIKU: Mihajlović: Ni jednom rečenicom nije napisala argument protiv jadarita

Dragana Đorđević, koja je je govorila na protestu protiv jadarita, radila je u Vladi Srbije i to u Ministarstvu rudarstva i energetike.

- Na protestima protiv jadarita, najavljena je i hemičarka Dragana Đorđević i to kao "najstručnija" među njima. To je ona osoba koja je govorila da ćemo se kupati u sumpornim kišama, svi ćemo biti bolesni i još sto gluposti. Međutim, to je i ona "nasjtručnija" koja je u isto vreme radila za Ministarstvo rudarstva i energetike 2021. godine, godinu dana - tačnije radila za litijum - otkrila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram Zorana Mihajhlović, nekadašnja ministarka energetike i rudarstva.

- Ta "najstručnija“ kako je najavljuju, ni jednom jedinom rečenicom, rečju nije napisala bilo koji argument protiv jadarita. Ni jedan. Njeni mesečni izveštaji su bili tačno dva reda ni slovo više - dodala je bivša članica Vlade Srbije i otkrila:

- Ta hemičarka je uredno od države, primala 681 evro svakog meseca poštujući politiku realizacije projekta jadarita a onda išla na proteste i medije da pljuje po istom tom litijumu. Pre podne Za, a popodne Protiv. Najstručnija? ili najlicemernija? ili najpohlepnija? Ili....

Mihajlovićeva je istakla i da je velika šteta da su takvi neodgovorni ljudi sejali laži o jadaritu.

- Velika je šteta da su takvi neodgovorni ljudi, i ne samo hemičarka već i svi drugi godinama sejali laži o jadaritu. Velika šteta. Zbog novca, politike, političkog delovanja, kako god ali su to radili i rade preko najvažnije mineralne sirovine na svetu, koja nam je potrebna, i koja otvara put ka dekarbonizaciji i novim kvalitetnim radnim mestima - poručila je Mihajlovićeva.

