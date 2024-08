ETNIČKO ČIŠĆENJE: Analitičari: Kurti hoće po svaku cenu da očisti Srbe s teritorije KiM

Maltretiranje i pokušaj proterivanja Srba sa teritorije Kosova i Metohije od strane Prištine pojačavaju se iz dana u dan. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti očito pokušava na sve načine da "očisti" i sever Kosova, te sve glasnije poziva na otvaranje mosta na Ibru, što bi moglo da se desi krajem nedelje, a pored drugih vidova zastrašivanja, za vikend su i zapaljene kuće tri povratničke porodice. Sagovornici Kurira upozoravaju da se Kurti neće zaustaviti u nameri da potpuno očisti Kosovo od Srba.

Opasno

Da kosovske vlasti planiraju da 14. ili 15. avgusta nasilno otvore most na Ibru, koji razdvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice, upozorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ocenio i da se očekuju dalje provokacije.

- U međuvremenu će strane agenture pokušati da nametnu neke nove srpske lidere, kojima će da pomognu da ih prikažu hrabrima, iako to nisu, i da pokušaju da ih odvoje od Beograda i da se onda s Kurtijem dogovaraju kako da budu njegove sluge, a da u stvari rade za strane interese. To im neće proći - kazao je Vučić i pozvao Kfor da ne dozvoli "jednostrano" otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici.

A prekjuče su kuće tri srpske povratničke porodice izgorele u selu Novake kod Prizrena, naravno, pod nerazjašnjenim okolnostima.

- Od kuća su ostali samo zidovi. Kompletno su izgoreli krovovi, sa kojih su popadali crepovi i popunili podove soba. Nagoreli dimnjaci jedini su sačuvani delovi krova - opisao je jedan od povratnika.

Kada su vatrogasci stigli, kuće su već izgorele, a policija je započela istragu. Bivši diplomata Zoran Milivojević za Kurir je ocenio da se Kurti neće zaustaviti u pokušajima da protera Srbe sa KiM.

- On neće menjati svoju politiku i strategiju da protera sve Srbe sa KiM. On hoće da otvori most, da skine i taj simbol i potvrdi da je takozvana država Kosovo suverena na celoj teritoriji. I tu nema nikakve promene, uradiće to po cenu sukoba i bilo čega, uz primenu sile. Bojim se da su na redu i obrazovanje i zdravstvo itd. Njemu sukob odgovara i tom ideologijom želi da dobije i sledeći mandat. A kada je reč o zapadnim silama, one, osim na rečima, ništa ne čine da Kurtija spreče. Rizikuje se sukob sa ciljem da se krivica prebaci na Srbiju i zapadne sile, ukoliko ne spreče Kurtija u nameri da otvori most, saučestvuju u tome i rizikuju haos na ovim prostorima - naglasio je Milivojević.

Planski

I nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović kazao je za Kurir da je opravdan strah da će Priština pokušati da nasilno otvori most na Ibru, te da su očigledni pojačani pritisci na Srbe u južnoj srpskoj pokrajini.

- Ima puno osnova da verujemo da će i taj potez povući, a pogotovo imajući u vidu da je ovo period kada dosta ljudi nije tu jer je leto, odmori su, ljudi putuju... Jasno je pritom da već neko vreme po severu ordiniraju albanski kriminalci, te da nakon masovnih hapšenja Srba i zastrašivanja na taj način, sada evo pale i kuće povratnika. Nema sumnje da iza toga stoje prištinske strukture - kazao je Ivanović.

Kako ukazuje, Priština sve to radi planski i sistematski uz prećutnu dozvolu međunarodne zajednice, koja ne reaguje.

- Očigledno je da ne prezaju od dalje eskalacije nasilja nad Srbima, a iako postoje navodno neka upozorenja EU da Priština svojim merama izaziva esklaciju i da će razmotriti preduzimanje nekih mera, očito je to potpuna obmana, jer niti su im do sada uveli neke mere, niti će to uraditi. Jasno je da jednostavno postoji dogovor da Priština nastavi ovim putem jer čak ni Kfor ne može da se računa u organizaciju koja ima neku ozbiljnost u tom pogledu. Pa, bili su na mostu i pre nekoliko dana, kada su rađene probe i uništavani naši nacionalni simboli, kada su prekrečili naše zastave, i nikom ništa - naveo je Ivanović.

Počinje Pojačano prisustvo Kfora na glavnom mostu preko Ibra Na glavnom mostu preko Ibra od juče pre podne primetne su veće snage Kfora. U prethodnom periodu na mostu su se uglavnom nalazila dva vozila karabinijera, dok ih je od juče pre podne primetno više nego uobičajeno. Pored Kfora, primetna su i vozila Euleksa, kao i policijski auto. Na mostu su i radnici, koji nastavljaju uređivanje započeto pre nekoliko dana.

Nova drama Dragice Gašić Jedinoj Srpkinji u Đakovici kamenovana kuća Jedina Srpkinja povratnica koja živi u Đakovici Dragica Gašić juče je, po povratku sa lečenja u centralnoj Srbiji, na svojoj kući zatekla kamenovan i polomljen prozor u spavaćoj sobi. Ta hrabra i ponosna žena, koja je rešila da se vrati na svoje ognjište i da živi u Đakovici, odakle su svi Srbi morali da se isele kako bi sačuvali žive glave, ničim nije zaslužila ovakvo nasilje i šikaniranje, kome je izložena od samog početka, niti mržnju koju prema njoj gaje lokalni ekstremisti samo zato što je Srpkinja, saopštila je Kancelarija za KiM.