ISTINA Analitičari: Mudra i racionalna odluka Vučića da razgovara s narodom o litijumu

Ići ću da razgovaram sa onima koji drugačije misle, da razgovaram sa običnim ljudima, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sagovornici Kurira ističu da je ova odluka šefa države mudra i racionalna.

Naime, predsednik Vučić je, povodom protesta protiv najave eksploatacije litijuma i kompanije "Rio Tinto", istakao da zaustavljanje privrede nije rešenje, već razgovor na koji, kako je primetio, oni koji sada protestuju nisu želeli da dođu i poručio je da će ići da razgovara s narodom.

- Ići ću da razgovaram sa onima koji drugačije misle, ići ću da razgovaram o njihovom strahu koji postoji - rekao je on i najavio da će ići u svako mesto od Loznice, Krupnja, Malog Zvornika, Čačka do Valjeva i drugih opština.

Vučić je naveo da je mislio da je besmisleno da se odgovara na tvrdnje koje su se mogle čuti da će se rađati deca sa dve glave, a onda je čuo da ljudi stvarno misle da će se to događati.

- Bilo me je sramota da na takve gluposti odgovaram. Sad moram ljudima da kažem, i ići ću da razgovaram, da kažem da su to sve potpune neistine. Prvo, mi još ne znamo hoćemo li u to (rudarenje) ići ili ne. Dobili smo neke studije, neke još nismo. Tek ćemo da gledamo i da vidimo - rekao je Vučić i upitao da li neko misli da je "blesav i lud" i da će uraditi nešto protiv svoje zemlje.

Pametno

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković navodi u razgovoru za naš list da je to mudra odluka.

- Vrlo je racionalna odluka i mislim da će ona imati efekte da se u toj živoj komunikaciji sa narodom, sa ljudima koji su zainteresovani, a nisu obavešteni i ne znaju mnogo o tome, da mogu da postavljaju pitanja, da može da im se pojašnjava, da može da se prosto napravi jedna vrsta spone, jer je opasno ako se izgubi taj kontakt sa narodom, zapravo koji je ključni faktor, jer se tiče budućnosti Srbije - naveo je on i dodao:

- To je racionalna, pametna, dobra odluka, koja je prosto utemeljena na iskustvu i koja bi trebalo da ima efekte. Vrlo je bitno da postoji komunikacija između predsednika i naroda, zato što nosioci političke vlasti treba da slušaju volju naroda i građana. Strah je izazvan nepoznavanjem te materije i s druge strane tim laičkim pumpanjem cele situacije i postavljanjem problema u kome se ne nalazi suština bavljenja pitanjem ekološkog odnosa prema litijumu, već se nalazi pokušaj destabilizacije, unošenje nemira i pokušaj da se slabi privreda jedne države.

Rešenje

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković poručuje, komentarišući najavu predsednika Srbije, da protesti nisu rešenje.

- Protesti su forsiranje i pravljenje velikih problema. Dva su ključna - društvene i političke podele i ukidanje mogućnosti slobodnog i racionalnog razgovora o rizicima projekta "Jadar" i merama zaštite koje je nužno preduzeti u cilju zaštite prirode i ljudi. Umesto protesta, prava mera u traženju rešenja je razgovor između predsednika i građana, između "Rio Tinta" i građana i između "Rio Tinta" i države. U interesu svih je i rudarenje litijuma i borata i optimalna zaštita ljudi i prirode - rekao je on za Kurir.

