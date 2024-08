MINISTAR GORAN VESIĆ OBJAVIO REZULTATE U SVOM RESORU: Izveštaj o prvih 100 dana rada Ministarstva dostupan svim građanima!

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je na svom sajtu Izveštaj o radu u prvih 100 dana Vlade Srbije, koji se deli građanima, a u kojem su predstavljeni svi infrastrukturni projekti koji se rade ili je njihova realizacija u planu.

- Ministastvo na čijem sam čelu i ja kao ministar imamo obavezu da redovno izveštavamo građanke i građane o svom radu. Zato smo objavili posebnu brošuru o radu u prvih 100 dana Vlade koja je svima dostupna na sajtu Ministarstva. Nastavićemo da redovno podnosimo izveštaje. Kako posle šest meseci, tako i posle godinu dana jer oni koji su nam dali poverenje moraju da budu upoznati sa onim što radimo. Transparentnost u radu jedna je od najvažnijih obaveza kako za mene kao ministra, tako i za sve zaposlene u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - rekao je ministar Vesić.

Istakao je da je u prvih 100 dana zaista bilo odličnih rezultata, koji su posledica rada u prethodnom periodu, jer infrastrukturalni projekti ne mogu da se završe u kratkom vremenskom roku.

- Sumirajući sve što će se završiti do kraja godine, već sad mogu da kažem da će naš izveštaj o radu za šest meseci rada biti mnogo bogatiji. To govori o kontinuitetu politike izgradnje moderne i saobraćajno povezane Srbije, koju već 12 godina uspešno vodi predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Vesić.

U Izveštaju, koji je dostupan javnosti, na 180 strana, pobrojani su najznačajniji rezultati Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u prvih 100 dana rada Vlade, koji će značajno doprineti daljem ekonomskom razvoju zemlje i unapređenju kvaliteta života građana.

Među njima su početak izgradnje železničke obilaznice oko Niša, kao deo projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš - Dimitrovgrad, otvaranje novog terminala aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu, predstavljanje novog brzog voza "Soko", otvaranje intermodalnog terminala u Batajnici.

U prvih 100 dana rada završeni su građevinski radovi na brzoj pruzi Novi Sad - Subotica, koja će do kraja godine biti puštena u saobraćaj, a otvorena je i rekonstruisana železnička stanica u Novom Sadu.

Takođe, završeni su radovi na adaptaciji brodske prevodnice u sastavu Hidroelektrane "Đerdap", dok je nacionalni avio-prevoznik "Er Srbija" ostvario rekordne rezultate.

- Nismo zaboravili ni one samo naizgled male projekte, koji znače život građanima u mestima u kojima žive. Tako je za prvih 100 dana rada, otvoren most na Velikoj Moravi u selu Vojska, kod Svilajnca, koji nosi ime po velikom resavskom junaku Stevanu Sindjeliću. Između ostalog, rekonstruisan je most preko reke Brevine, na putu Studenica – Rudno, koji znači lakši život za sve ljude na Goliji - istakao je ministar Vesić.

U prvih 100 dana rada, počela je i druga faza projekta "Čista Srbija", koja podrazumeva izgradnju nove kanalizacione infrastrukture širom zemlje, a izgrađeni su i novi stanovi za 20 porodica u Valjevu.

Vesić je ukazao i na značajan rast građevinske industrije – u drugom kvartalu ove godine vrednost građevinskih radova, porasla je za 14,9 odsto u tekućim cenama, dok je u stalnim cenama zabeležen rast od 10,2 odsto, u odnosu na isti period lane. U poređenju sa prvim kvartalom prošle godine, vrednost građevinskih radova porasla je za čak 22 odsto u tekućim cenama, dok je u stalnim cenama zabeležen rast od 18,3 odsto.

