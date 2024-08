NOVE PRETNJE ŠEFU DRŽAVE: Analitičari: Strah građana od nepoznatog pojedini bi da iskoriste u političke svrhe

Premijer Srbije Miloš Vučević oštro je reagovao na pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na društvenoj mreži Iks, ističući da one imaju za cilj da izazovu haos i političku destabilizaciju Srbije i pozvao nadležne da reaguju. Sagovornici Kurira upozoravaju da mnogi pokušavaju da zabrinutost građana iskoriste za svoje ciljeve i, pod parolom borbe za ekološka pitanja, destabilizuju prilike u zemlji.

Stravične pretnje

- Pretnje smrću predsedniku Vučiću koje je na mreži Iks izneo izvesni Boban Bogdanović potvrđuju da je cilj Kurtijevih i "domaćih" antisrpskih opozicionara, tajkuna i njihovih medijskih plaćenika da izazovu haos i političku destabilizaciju Srbije. Apelujem na nadležne državne organe da reaguju na ove stravične pretnje i da sankcionišu sve one koji, pod maskama ekoloških aktivista i navodnih boraca za ljudska prava, pozivaju na ubistvo predsednika i nasilno preuzimanje države. Nulta tolerancija za nasilnike - objavio je premijer reagujući na objavu pomenutog Bogdanovića, koji je, između ostalog, napisao da je "Srbija na ivici građanskog rata i izazivanja oružanih sukoba u regionu", i to uz foto-montažu omče oko vrata predsedniku Srbije.

Političke vode

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da je u pitanju pokušaj da se destabilizuje Srbija, te da se iskoristi tema litijuma i ekologije i emocija ljudi za političke ciljeve i interese.

- Pre svega kada je reč o stvaranju ovakve atmosfere, mnogi su zainteresovani da strah ljudi zbog nečeg nepoznatog iskoriste i usmere u pravcu koji bi bio nevezan za litijum, već političke vode. A tu ima i unutrašnjih i međunarodnih faktora. Naime, protesti ljudi imaju i svoju pozitivnu stranu jer podstiču državu da se ponaša spram korporacija na strog način, i bitno je da ti ljudi ne ispadnu nekome korisni idioti. No, ja imam poverenje u građane da su dovoljno politički iskusni i da neće uspeti da ih iskoriste za svoje ciljeve jer nije prvi put da se ekološki protesti koriste od strane dela političara u druge, političke svrhe - smatra Vuletić.

Dodaje da bi zato država trebalo da radi na dve stvari - da edukuje ljude, ali i da službe rade na sprečavanju onih koji bi da proteste okrenu na svoju vodenicu.

Dejan Miletić

Nasilja u politici ne bi trebalo da bude

Politički analitičar Dejan Miletić za Kurir ocenjuje da je jedini cilj ovakvih pretnji pokušaj destabilizacije države.

- Nasilja u politici ne bi trebalo da bude, to je odlika primitivnih društava i zemalja koje imaju pritisak snažnih i moćnih stranih faktora. Ovde nije reč o realnoj zabrinutosti da li ćemo eventualno iskopavanje litijuma imati po svim ekološkim parametrima i standardima, već postoji grupa ljudi koja to pitanje pokušava da iskoristi za osvajanje vlasti i ispunjavanje planova stranih faktora. Njih ne interesuje kako bi se to zapravo radilo i da li bi bilo dobro za Srbiju i njen dalji prosperitet, a svakako se ne radi ni o kakvim zabrinutim ljudima, već o instrumentalizovanim pojedincima koji podrivaju stabilnost u državi - kaže Miletić.