ZLOUPOTREBA! Nacionalno slavlje sportista pokušali da politizuju i proslavu njihovog uspeha stave u drugi plan!

Samo jedna grupa ljudi u Srbiji iskoristila je slavlje srpskih olimpijaca za sopstvenu promociju i pokušaj uranjanja ovog događaja u politiku. Tu grupu čini određeni broj opozicionara i njihovih aktivista, koji su, uz zdušnu pomoć svojih medija, videli priliku da opštu nacionalnu radost i doček sportista na balkonu Skupštine grada izvrnu u nešto što ona nikako nije bila, niti je mogla biti.

foto: Beograd.rs

Zlonamerno

Komentari i izveštaji medija Junajted grupe imali su samo jedan cilj - da okupljanje građana u čast najboljih sportista Srbije prikažu kao snagu koja će danas-sutra rušiti vlast kroz aktuelne proteste protiv kopanja litijuma. Međutim, ljudska snaga ispod balkona gradske kuće u ponedeljak nema ama baš nikakve veze sa ljudskom snagom koja je u subotu blokirala međunarodni saobraćaj u Beogradu. U ponedeljak su se slavili olimpizam, karakter, trijumf snage i uma, fer-plej i viteštvo. Ono u subotu bilo je sve suprotno tome, ocenjuju sagovornici Kurira i naglašavaju da je zlonameran pokušaj da se iz veličanstvenog narodnog slavlja izvuče politička korist.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kritikuje mešanje dnevne politike u sport i napominje da ovo opoziciji nije prvi put da zloupotrebi neku temu za svoj interes.

foto: Kurir televizija

- Ovo je bio krajnje zlonameran i nepolitički potez opozicionih političara. Sportski uspesi su na ponos celog naroda i društva. Sportske manifestacije i proslave sportskih uspeha treba da ostanu samo u domenu sporta. Politika i zloupotreba svake teme u političke svrhe i ovako je prezastupljena - smatra Barac.

Jeftin trik

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže da je za ovakve manipulacije kriv nedostatak političkog programa opozicije koja organizuje proteste protiv litijuma.

foto: Kurir televizija

- U nedostatku bilo kakvog političkog programa, jasno je bilo da i same demonstracije koje su se desile za vikend nisu imale nikakve veze sa istinskom brigom o ekološkoj situaciji u Srbiji ili bilo kakvom brigom za dolinu Jadra. Umesto te brige, našli su ono što oni smatraju da je podobno političko tlo za nasilno obaranje režima. Isto tako pokušavaju da politički poentiraju i profitiraju na bilo kojoj situaciji koju imaju, s tim što ovaj put na dočeku naših sportista, koje je bilo mesto koje je trebalo da bude sabor i na kojem je trebalo svi da se veselimo i da svi budemo ponosni na njih, svi su mogli da se uvere kako je to izgledalo veoma jeftino. To svakako nije nešto na čemu oni mogu da profitiraju. Mogu samo da izgube kredibilitet, ako su ga do sada uopšte imali - ocenio je Matović.

Ista matrica Omiljeni sport im je prisvajanje skupova Umesto o sportskim uspesima Srbije, dežurni kritičari vlasti su na društvenim mrežama nametali potpuno sporedne teme, čime su pokušali da umanje značaj velike proslave i dočeka srpskih olimpijaca. Iza toga krila se namera da se ova proslava sportista iskoristi kao nekakav nastavak protesta dela opozicije od subote. Možda je ovo najbolja potvrda ocene mnogih analitičara da opozicija neguje manir da prisvoji svaki društveni talas i pretvori ga prvo u ogoljeni politički skup, a onda i u stranačku borbu za vlast. Videli smo slične manifestacije tokom pandemije koronavirusa, ali i posle masovnih ubistava u "Ribnikaru" i Mladenovcu.