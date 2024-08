TEROR: Uoči najave nasilnog otvaranja mosta na Ibru, novi napadi na Srbe

Napadi na Srbe na KiM ne prestaju. Poslednji u nizu dogodio se u noći između ponedeljka i utorka u selu Gornje Korminjane, u Kosovskom Pomoravlju, kada su dve maskirane osobe upale u porodičnu kuću Srbina Nenada Jovanovića i fizički ga napale, nanevši mu lakše povrede, a po izlasku iz kuće su i pucali iz vatrenog oružja. Ovo se dogodilo samo dva dana uoči najave da će Albanci nasilno otvoriti most na Ibru, koji razdvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice, što prema oceni sagovornika Kurira nije slučajnost.

Pronađene tri čaure

Do napada je došlo pola sata nakon ponoći, kada se Nenad s porodicom spremao na počinak.

- Prvo su me udarali metalnom šipkom i naneli mi povrede ramena. Nakon toga, ispalili su tri hica iz pištolja, a potom su se udaljili kada se pojavila moja supruga i počela da viče na njih - ispričao je Nenad.

Kako je saopšteno iz takozvane kosovske policije, na terenu su pronađene tri čaure, a prilikom pucnjave niko nije povređen. Istražitelji rade na rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja, koji je okarakterisan kao "izazivanje opšte opasnosti". Inače, ovo se sve događa uoči mogućeg nasilnog otvaranja mosta na Ibru od strane prištinskih vlasti. Kako je nedavno upozorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prištinske vlasti planiraju da 14. ili 15. avgusta nasilno otvore most na Ibru, a očekuju se i dalje provokacije.

Portparolka EU Nabila Masrali izjavila je da EU planira da status mosta stavi na dnevni red sledećeg sastanka dijaloga, dok su prethodno konstatovali da jednostrano otvaranje mosta povećava tenzije na severu Kosova i pozvali Kurtija da ne nastavlja s jednostranim akcijama.

Slično je reagovao i Kfor, koji je juče poručio da pitanje otvaranja mosta mora da se donese u okviru dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU, kao i da Kfor ne spekuliše o bilo kakvom hipotetičkom scenariju u vezi sa situacijom. Inače, neimenovani muškarac juče je ušao automobilom na most na Ibru iz pravca Južne Mitrovice, ali nije uspeo da pređe na drugu stranu, pošto su ga italijanski karabinijeri vratili nazad.

Cilj proterivanje

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir ocenjuje da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, uz podršku međunarodne zajednice, pokušava da sprovede svoj jedini cilj, a to je proterivanje svih Srba s teritorije KiM.

- Nema reakcije međunarodne zajednice na to, što se moglo i pretpostaviti jer ta tzv. međunarodna zajednica smatra da smo mi u nekoj vrsti mat pozicije, da smo vezanih ruku i nemoćni pred završetkom tog definitivnog procesa, gubitka KiM, kako oni to vide. Pokušavaju da ubrzaju taj proces paralelno s pogoršavanjem opštih odnosa u svetu sa željom da stave tačku na taj za njih zaostali problem s kraja dvadesetog veka. Zato daju odrešene ruke Kurtiju da neprekidnim davljenjem i proterivanjem ostatka Srba stavi tačku na to pitanje - kaže Jovanović.

Dodaje da je to mač koji treba da, prema njihovim planovima, Srbiju dovede do ivice sopstvene nemoći.

- Drugo je pitanje koliko je pak taj njihov plan ostvariv, pre svega imajući u vidu da bi to opet bio pokušaj da se bespravnom upotrebom sile osvoji deo nečije teritorije - konstatuje Jovanović.

Politički analitičar Srđan Graovac za Kurir kaže da samo neki eventualno snažan pritisak iz zapadnih centara moći, pre svega iz Vašingtona, može da spreči Kurtija u svom naumu da otvori most na Ibru.

- Naravno, jasan je cilj svega toga, da zastraši i protera Srbe i da na Kosovu ostanu samo oni Srbi koji će da prihvate tzv. nezavisnu državu Kosovo i njegovu vlast. On od te svoje strategije neće odustati jer mu na kraju krajeva ona donosi popularnost i na unutrašnjem planu, te ga jedino snažan pritisak sa Zapada može zaustaviti - naglašava Graovac.

Što se tiče najnovijih napada na Srbe, Graovac ukazuje da su oni od dolaska Kurtija na vlast sve učestaliji.

- To i jeste njegova politika, da se obračunava sa Srbima i da ih proteruje s teritorije Kosova. Vidimo da Kurti seje mržnju prema Srbima na KiM, stvara atmosferu linča, po njegovom mišljenju oni su krivi za sve nedaće na KiM, pa i za lošu ekonomsku situaciju. Kada se stvara takav narativ, naravno da se stvara atmosfera u kojoj su Srbi izloženi progonu od Albanaca i da ih doživljavaju kao neprijatelje - zaključuje Graovac.

Žene sa severa predale pismo Kforu Most ne treba otvoriti Pismo koje je potpisalo 415 žena, u kome se ukazuje na težak položaj žena na severu Kosova i apeluje da se most ne otvori, predato je juče karabinijerima na glavnom ibarskom mostu, a namenjeno je komadantu Kfora Ozkanu Ulutašu. Kako su rekle, iako je pitanje otvaranja mosta ono što ih je okupilo, u pismu je naveden čitav niz drugih jednako alarmantnih problema s kojima se žene na severu suočavaju.

Skandalozna izjava Prištinski političar veliča ubicu srpskog policajca Poslanik Demokratske partije Kosova Bekim Hadžiju poručio je da svako ko ubije srpskog policajca ima njegovo poštovanje. On je to objavio na Fejsbuku, nakon što je prisustvovao sahrani Fatona Hajrizija u Donjoj Klini. Napisao je i da je Faton Hajrizi prvi Albanac koji je otišao sa KiM i ubio Srbina na teritoriji Srbije, istakavši da su do ovog slučaja svi srpski policajci, vojnici i paravojnici ubijeni na KiM. Podsetimo, Hajrizi je kod Loznice ubio pripadnika granične policije Nikolu Krsmanovića, a ranio policajca Vjekoslava Ilića. Pripadnici MUP Srbije likvidirali su Hajrizija posle dvodnevne potrage.

