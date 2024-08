"OTVARANJE MOSTA NA IBRU BI DOVELO DO OTVORENOG SUKOBA" Stručnjaci bez dileme: Nema dovoljno pripadnika Kfora za održavanje mira

EU planira da status mosta na Ibru stavi na dnevni red sledećeg sastanka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, poručila je portparolka EU Nabila Masrali.

Inače, unija se usprotivila inicijativi otvaranja mosta na Ibru, jer kako navode, jednostrano otvaranje povećaće tenzije na severu Kosmeta. U vezi sa tim, Brisel je pozvao tzv. kosovskog premijera Aljbina Kurtija da ne nastavlja sa jednostranim akcijama.

Gosti jutarnjeg programa koji su diskutovali o ovoj temi bili su Stevica Deđanski, politički analitičar i Marko Matić, Centar za odgovorne medije.

Deđanski je pričao o ugroženosti Srba na prostoru Kosova, s obzirom da se neprekidno vrše napadi na naš narod na svakakve načine:

- Baš juče je bilo 21 godina od ubistva dece na Bistrici. Nema ni osude, a ne da se nađe krivac. Ovde ne postoji nikakvo pravo, međunarodno pravo važi samo kada pojedinim državama to odgovara, a onda to koriste i druge zemlje. Zato živimo u haotičnom svetu koji će nažalost eksplodirati. Dovoljno haosa će biti tek onda kada države počnu da govore o miru, a sada niko od njih ne priča o miru.

Matić je komentarisao prisustvo i ulogu Kfora, s obzirom da su prisutni i na Ibru.

- To je prevencija, ali konkretno za most, a generalno brine što je Kfor spao sa ljudima, sada ih ima oko 5.000, a mislim da to nije dovoljno za uspostavljanje reda, mira i stabilnosti. Srbi na Kosovu su trenutno najugroženija nacionalna zajednica na tlu Evrope. Doduše, dobro je da barem nešto preduzimaju sa patroliranjem oko mosta, time šalju poruku da neće da dozvole da dođe do sukoba. Nije nužno otvaranje mosta rat, ali stvorila bi se veoma otvorena situacija koja može do toga da dovede. Znate, kada pređete taj most, preko puta, počinje pešačka zona u Severnoj Mitrovici, dakle automobilom ste za deset sekundi u centru. Zamislite uveče, kada mladi izađu, i neki manijak iz Južne Mitrovice uleti automobilom bez barijera među srpsku omladinu. Nije mi teško da zamislim tako nešto. Nažalost, širi se mržnja protiv Srba, stvara se atmosfera da je poželjno naškoditi Srbima - rekao je Matić, pa dodao:

- Dakle, nemamo normalizaciju na terenu, a imamo pokušaj simuliranja iste, i tako ulazimo u situaciju koja otvara prostor za sukob. Nema dijaloga, nema normalizacije, sve su to oni zaustavili, a sada pokušavaju da jednostranim merama, provokacijama, proteraju Srbe.

