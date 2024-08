PREDSEDNIK ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAŠNJA PITANJA MILOVAN DRECUN: Priština ne želi otvaranje, već osvajanje mosta na Ibru

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja Milovan Drecun rekao je za RTS da je most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici značajan za opstanak i bezbednost srpskog naroda. Priština ne želi otvaranje, već osvajanje tog mosta, da bi se to predstavilo "kao da je srpski narod pobeđen i da je ta teritorija albanska teritorija", ističe Drecun..

Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje nemaju mira od svakodnevnih provokacija privremenih prištinskih vlasti.

U Severnoj Mitrovici nastavljeno je uređivanje glavnog mosta, koje je počelo krajem prošle nedelje, kada je Priština najavila da će ga otvoriti za saobraćaj, mimo saglasnosti Srba i međunarodnih misija, uključujući i Kfor, prenosi RTS.

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja Milovan Drecun rekao je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, da kada pogledate značaj glavnog mosta na Ibru, ne možete reći da bez njega ne može da funkcioniše saobraćaj, da ne mogu automobili, kamioni, autobusi da prelaze iz južnog u severni deo.

Jedan most u Bošnjačkoj mahali, drugi kod sela Suvi do

Drecun kaže da postoje dva mosta nedaleko - jedan je u Bošnjačkoj mahali, drugi je kod sela Suvi do.

- Tako da i bez toga imate magistralni pravac kod Dudinog krša, koji ide iz Prištine u tom pravcu. Dakle, tu nema nikakvih problema u funkcionisanju saobraćaja, ali Prištini je veoma stalo da realizuje politiku koju je Aljbin Kurti obećao svojim biračima kada je dolazio po drugi put na vlast, a to je da će on u potpunosti staviti pod kontrolu sever Kosova, odnosno, kako on kaže, integrisati sever i uspostaviti funkcionisanje svih prištinskih institucija na severu Kosova - istakao je Drecun.

Drecun ističe da "Priština zapravo ne želi otvaranje mosta, ona želi osvajanje mosta, da pokaže kako je pobednik, kako je pobeđen srpski narod na severu, kako je on podjarmljen, kako je stavljen pod kontrolu i da je ta teritorija - albanska teritorija, iako tamo živi 95 odsto Srba na tom delu teritorije".

Most značajan za Srbe

S druge strane, kako navodi Drecun, taj most je za opstanak i bezbednost srpskog naroda od posebnog značaja.

- Setite se događaja od dolaska međunarodnih snaga kada je u jednoj godini bilo 1.200 pokušaja ekstremnih Albanaca da pređu preko tog mosta nasilno i da proteraju Srbe iz severnog dela Kosovske Mitrovice, generalno sa severa. U tim pokušajima je bilo i ubijenih Srba, dejstvovalo se sa snajperima iz južnog dela - podseća Drecun.

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja dalje navodi da je bilo provokacija, upada pojedinaca koji su bacili bombu u susedni kafić u severnom delu, zatim napada na Srbe noževima i bežanja preko tog mosta.

- Dakle, to je most koji za Srbe zaista predstavlja činilac ugrožavanja njihove bezbednosti i oni žele da spreče da se to nastavi u narednom periodu. Barikade koje su postavljene 2014. su uklonjene, međutim, nakon toga su opet bili incidenti. Albanci su bez dozvola opštine Severne Mitrovice pokušavali da zidaju korito reke i to sa one strane koja pripada severnom delu Kosovske Mitrovice, pa je to ipak na neki način zaustavljeno - podvukao je, između ostalog, Drecun.

