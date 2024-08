KARABINJERI I DALJE PRISUTNI NA MOSTU PREKO IBRA! Tu su i radnici koji uređuju i kreče

I ovog jutra na glavnom ibarskom mostu prisutno je više vozila Karabinjera. Kao i prošlih dana, tu su i radnici koji nastavljaju sa uređenjem i krečenjem mosta.

Oko i na samom mostu, prisutne su medijske ekipe, koje prate najave prištinskih vlasti oko otvaranja mosta za saobraćaj, prenosi Kosovo Online.

Novinari pokušavaju da saznaju detalje u vezi sa otvaranjem, ali zvaničnih informacija da li će i kada most biti otvoren - nema.

Podsetimo, iako je ustaljeno uverenje da je ovaj most zatvoren već 25 godina, on je u nekoliko navrata bio otvaran.

Prvi put se to desilo od 2001. do 2004. godine, a drugi put je most otvoren 2014. godine, ali je nakon dva dana zatvoren i tu je postavljen Park mira.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.