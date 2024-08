PREMIJER VUČEVIĆ U NIŠU: Kreće izgradnja porodilišta, sa predsednikom dogovoreno da rekonstruišemo i izgradimo 57 porodilišta

Premijer Republike Srbije Miloš Vučević čestitao je Dragoslavu Pavloviću na izboru za gradonačelnika Niša, prilikom posete niškom Naučno-tehnološkom parku i ocenio da ga veliki posao čeka, ali i najavio da će se graditi porodilište u Nišu.

Kako je istakao, pravi se novi deo Niša koji će Nišlijama dati novu snagu.

- Niš je izašao iz izbornih i postizbornih procesa. Dugo je to trajalo, sada je vreme da se radi i da se donose važne odluke i rade veliki projekti. Kada kažem veliki, to ne mislim u parama. Nema velikih i malih u smislu para, već projekata značajnih za život građana. Hvala na prikazu onog što ste uradili u Naučno-tehnološkom parku u Nišu, uvek se oduševim koliko imamo sposobnih, talentovanih i vrednih ljudi. Ne kažem samo mladih. To je ona snaga koja nam je preko potrebna. Ovo je sjajan projekat NTP 2, posle tri, četiri godine Niš je krenuo sa novom fazom, druplira prostore, duplira sutra broj kompanija, time i broj zaposlenih, a i BDP koji se ovde pravi, poreze i doprinose. Stvara jednu novu vrednost. Verujem da će ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj biti na visini zadatka. Gledao sam projekat koje su mi gradonačelnik i rukovodstvo NTP pokazali kao razvoj čitavog jednog haba, jednog novog dela Niša, sa objektom novog studentskog centra, studentskog doma. I treba da vidimo sa generalom Mojsilovićem da li deo površine koja se nalazi u vojnom objektu možda nisu od značaja za našu vojsku, da dobiju drugačiju namenu kako bi se osnivali novi instituti, fakulteti dobili nove objekte, kako bi se pravio novi deo Niša koji će Nišlijama dati novu snagu u carskom gradu. Pričao sam ga gradonačelnikom o svom iskustvu, kada sam vodio Grad Novi Sad 10 godina, i stvarima koje treba zajedno da radimo. On je kandidovao nekoliko tema.

Gradimo i objekat koji ćete videti za 13, 14 meseci

-Za koji dan ministar Glišić će doći u Niš i da podelim sa vama da će Srbija krenuti u pripremu izgradnju porodilišta u Nišu. To je važan projekat, koji smo dogovorili sa predsednikom Republike da 57 porodilišta ili rekonstruišemo ili izgradimo nova. Niš je to zaslužio i koliko sutra krećemo u pripremu projektne dokumentacije i posle toga da gradimo, kao što gradimo i objekat koji ćete videti za 13, 14 meseci. Razgovarali smo i oko stadiona Čair, izmeštanje železnice, oko komunalne infrastrukture, izmeštanje železnice, rešavanje problema sa dalekovodima, nastavak velikih infrastrukturnih projekta koje se tiču Republike, pruga Niš- Dimitrovgrad, ali i brze pruge koje treba od Beograda da se nastave ka jugu naše države. Kad završimo do kraja godine sa Suboticom, brzu prugu puštamo ka Nišu, i posle Leskovcu i Vranju, ka makedonskim komšijama. Aerodrom je dobio novi objekat, treba i nova pista, treba dalje da se ulaže. Povećali smo sa novim terminalom broj putnika koji mogu da budu usluženi u Nišu. Sve to menja ambijent grada Niša koji zaslužuje i obećavam da ćemo kao Vlada Republike Srbije biti češće u Nišu, da Niš dovedemo na onu poziciju koju i zaslužuje, da ima mnogo veći budžet srazmeran svom broju stanovnika, da može da rešava velike i važne stvari koje građani očekuju da budu rešeni. Čestitam svima, mislim da su ovo sjajni projekti, fantastične firme smo upoznali koji rade za klijente u celom svetu. Ono što je najlepše, čuo sam da svi žele da ostanu u Nišu, niko od njih nema nameru da napusti Srbiju. Najvažnije je da ovde pravimo nove vrednosti, da Niš industrijalizujemo i reindustrijalizujemo i ovo je prikaz kako je elektronska industrija duboko ukorenjena ovde i danas dobija neki novi izgled i kvalitet. Taj niz je neprekidan i ne sme da bude prekinut. Još jednom, Dragoslave, čestitam ti, da budeš vredan i uspešan, i što više sa narodom, to ti je molba i savet i zahtev što se tiče Vlade i stranke kojoj ti i ja pripadamo, da budeš što više sa ljudima, da ih čuješ i rešavaš njihove probleme.

