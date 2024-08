PRAVI PUT Analitičari: Vučićev razgovor s građanima je najbolji način na koji se treba baviti ozbiljnim pitanjima

U direktnoj komunikaciji s ljudima, onima koji su iskreno zainteresovani za problem, dolazi se do rešenja. To je najbolji garant da će sve biti u skladu sa onim što su zdravstveni standardi ili toga neće biti, poručuju sagovornici Kurira

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preksinoć je u Malom Zvorniku puna četiri sata razgovarao s građanima o projektu "Jadar" i odgovarao na sva njihova pitanja i nedoumice. Predsednik je i pozvao učesnike protesta da učestvuju u radu komisije koja će biti formirana ovim povodom. Sagovornici Kurira ocenili su da je ovo pravi način na koji država treba da se bavi ovako važnim pitanjima i poručili da je sve druge korišćenje situacije u lične političke svrhe.

Naime, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik predsednik se susreo s velikim brojem zainteresovanih građana, koji su mogli bez ustezanja da iznesu svoje stavove, sugestije, kritike, te da postave bilo koje pitanje. Predsednik je, između ostalog, doktorku Sanju Sakan, koja je izrazila zabrinutost zbog potencijalnog zagađenja životne sredine, pozvao da učestvuje u razgovorima o litijumu i napomenuo da je lepo što je govorila na protestu, ali da je njena dužnost da učestvuje u radu države. I njenom suprugu Nenadu Sakanu takođe je poručio da može da bude deo tima, te da će da potpiše šta mu oni kažu da treba.

foto: screenshot Video Plus

- Niko ništa neće da radi dok se sami ne uverimo da će nam deca i priroda biti zdravi, da će moći normalno da se nastavi život, pa tek onda o zaradi. Zarada nije važnija od zdravlja. Nije mi lako da donesem odluku. Nemoguće je da jedan čovek bude ekspert u više oblasti. Želim da razgovaramo još mnogo meseci - naglasio je, između ostalog, Vučić.

Detaljno analiziranje

Sociolog Vladimir Vuletić za Kurir je ocenio da je razgovor s građanima i detaljno analiziranje razloga za iskopavanje litijuma i protiv njega jedini pravi put kojim treba da se ide.

- Reč je o tome da imate jednu atmosferu koja se stvara da su svi koji su protiv Vučića prepoznali da je litijum tema na kojoj bi mogli da mobilišu mase, pa čak i one koji podržavaju predsednika, ne bi li se na taj način borili protiv njega. To je razlog zašto postoji dodatni pritisak po tom pitanju. Jer, jedan je nivo onoga šta je dobro za Srbiju, da se vidi kakve su posledice, a kakve koristi od iskopavanja litijuma, a drugi je nivo čista politika i pitanje borbe za vlast, koja nema nikakve veze s temom o kojoj zapravo govorimo. Zato je razgovor s građanima, rešavanje nedoumica i promišljanje o svemu zapravo jedini pravi način kako se treba baviti ovom temom - ističe Vuletić.

foto: Kurir televizija

On ukazuje da treba stalno da se bude u kontaktu s građanima, da im se predstavljaju dokumenti o tome šta se radi i jasno objašnjava stanje.

- S druge strane, stvara se atmosfera s nekim poluinformacijama i da smo navodno osuđeni na ekološki loš projekat. U direktnim razgovorima s ljudima, onima koji su iskreno zainteresovani za problem, dolazi se do pravih rešenja. To je najbolji garant da će ta stvar biti u skladu sa onim što su zdravstveni standardi ili je neće biti. Zato treba praviti razliku između zaista zabrinutih i onih koji samo koriste situaciju da bi neke druge svoje ciljeve ostvarivali - kaže Vuletić i konstatuje da predsednik ima i druge obaveze, te ne veruje da će moći baš svaki dan da bude na raspolaganju građanima, sigurno će biti pronađen način i ko će se i kako angažovati na svemu tome ubuduće.

Otklanjanje nedoumica

Politički analitičar Dejan Miletić za Kurir ocenjuje da je razgovor s ljudima, otklanjanje nedoumica, te uključivanje zainteresovanih i zabrinutih strana u donošenje odluka jedini pravi put koji se treba ići.

foto: Kurir televizija

- To je ono što je država odabrala i otpočela ovim razgovorima. Svaki potez je javan i transparentan, uz komunikaciju sa svima. Treba napomenuti i da je predsednik preuzeo na sebe izuzetno složenu i tešku odgovornost vezano za eksploataciju litijuma, što nije morao, niti je njegova dužnost, a to ne bi uradio da ne veruje u to da je ovo šansa za Srbiju. Samo njegovo delovanje je ohrabrujuće, budući da, ako je neko radio s javnošću i stekao kredibilitet kod naroda, to je on. Sigurno ga neće rastakati na neke nekvalitetne odluke i naravno da je on svojim činom pokazao odlučnost da je nama svaki čovek bitan, da se borimo za Srbiju, ali ne po cenu ljudi ili njihove budućnosti. Vučić takođe daje i primer kompletnim državnim strukturama kakav treba pristup da bude izabran kada je u pitanju ovako ozbiljna tema s mnogo kontroverzi u najavi - kazao je Miletić.

Protive se iskopavanju, a neće da razgovaraju Vučić: Najlakše je zloupotrebljavati ljudski strah Predsednik je ukazao i da su predstavnici opozicije koji se protive iskopavanju litijuma takođe mogli da učestvuju u razgovorima u Malom Zvorniku, ali da oni to nisu uradili. - Pozivam ih sad da dođu u Skupštinu, Predsedništvo, da kažu šta su im ideje. A ne samo ideja "lepo ti kaži da to nikad neće da se desi, jer ako ne kažeš, onda ćemo mi tebe da ubijemo, da plivaš preko Save, Dunava, Drine...". Jeste, mnogo sam se uplašio. Nije problem u tome, problem je što neko neće da razgovara, nego misli da zloupotrebljava ljudski strah, što je uvek najlakše. To su radili i u vreme korone - kazao je Vučić.