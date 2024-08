DIREKTOR INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA: Pijezometri nisu opasni, podzemne vode u dolini Jadra nisu radioaktivne

Pijezometri koji se koriste za uzorkovanje podzemnih voda pa i onih u dolini Jadra ne predstavljaju nikakvu opasnost, izjavio je danas direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča Slavko Dimović, povodom informacija koje su se pojavile u javnosti da ove cevi koje su 2010. godine postavljene u dolini Jadra na imanjima ljudi cciji su vlasnici potpisali ugovor sa Rio Tintom cure i da su radioaktivne.

"Pijezometri su obiccne metalne cevi koje se inacce koriste za uzorkovanje podzemnih voda i same po sebi ne predstavljaju nikakvu opasnost. Ja razumem da je ova tema veoma interesantna za stanovnisstvo, medjutim treba znati da država Srbija posstuje apsolutno sve popise i zakonsku regulativu iz oblasti radioaktivnosti", rekao je on za Tanjug.

Naveo je da je Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" u Institut za nuklearne nauke Vinča 2021. godine doneo uzorke ispitivanih podzemnih voda iz ovog područja.

Prema njegovim reccima na tim uzorcima je merena kompletna alfa i beta aktivnost i ustanovljeno je da u njima nema povissenog nivoa radioaktivnosti, odnosno da sadržaj radionukleida ne prelaze granicu koja je dozvoljena da bude u vodi za piche.

"U toj vodi apsolutno nema nikakve povissene radioaktivnosti, nema nikakve kontaminacije, izlučivanja i gradjani mogu da budu apsolutno mirni i spokojni. Cevi same po sebi ne mogu da naprave nikakav problem. One mogu vremenom da korodiraju ali to nema nikakve veze sa povećanim nivoom radioaktivnosti", naglasio je on.

Istakao je da Institut na čijem je čelu odgovorno i profesionalno radi svoj posao i da gradjani Srbije, kada je recc o radioaktivnosti, mogu da budu potpuno spokojni.