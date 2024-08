PIROMAN! KURTI POTPALJUJE CEO REGION! Otvaranje mosta na Ibru poslednja je u nizu opasnih akcija koje vode do usijanja!

Pretnja premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da će otvoriti most na Ibru samo je još jedna, možda i najopasnija, jednostrana akcija u nizu, koja će Srbima na Kosovu i Metohiji ozbiljno ugroziti bezbednost. Uprkos verbalnim osudama međunarodnih faktora, Kurtijeva namera i dalje je realna i figurira kao veliki rizik da situacija ponovo eskalira i preraste u širi sukob, upozoravaju sagovornici Kurira.

Poverenje

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da bi otvaranje mosta na Ibru, između severne i južne Mitrovice, i definitivno značilo kraj dijaloga Beograda i Prištine.

foto: Kurir TV

- Zapad u ovom trenutku pokušava to da spreči zato što to ne odgovora njegovim strateškim interesima. Zato što mu je Srbija važna, i to bi Srbiju antagonizovalo i dovelo bi u pitanje poverenje u EU i mogućnost Zapada da utiče na buduće integrativne procese. Time bi dijalog definitivno bio prekinut, što nije u interesu Zapada. Sledila bi moguća eskalacija sa posledicama koje bi se teško kontrolisale. Most je simbola otpora i opstanka Srba. Kurti hoće da ga osvoji, odnosno otvori, jer time bi se završila priča o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Prištine na celoj teritoriji KiM. S padom mosta, pozicija severa Kosova bi se promenila i politički i faktički. Most je samo jedan u mozaiku mera i akcija Kurtija da u potpunosti osvoji prostor KiM, uključujući sever. Pre toga smo imali zabranu dinara, zabranu za srpsku robu, pa duge cevi, otimanje imovine... Dakle, isterivanje Srbije, ali ovaj simbol bi bio neka vrsta završne operacije - objašnjava naš sagovornik.

foto: Foto: Kosovo i Metohija

Milivojević kaže da Zapad nema ništa protiv uspostavljanja potpune potvrde suvereniteta i teritorijalnog integriteta Prištine na celoj teritoriji, ali se ne slažu u vezi s metodologijom izvršenja.

- Rizikuje se sukob, jer pitanje je gde je strpljenje Srba. Ako dođe do sukoba, onda cela koncepcija Zapada pada u vodu sa evrointegracijama, s projekcijom NATO, otvara se Pandorina kutija u regionu. Ako dođe do eskalacije, ne treba imati iluziju da cela priča može da se završi samo tu - upozorava Milivojević.

Agenda

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje da je Kurtijeva teroristička taktika dobila novu dimenziju i da je sve odlučnije usmerena na uništavanje svih tragova srpskog nacionalnog identiteta.

foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Nije čudno što manijakalni Aljbin Kurti smatra da bi otvaranje mosta za putnički saobraćaj možda uklonio poslednju prepreku za sveobuhvatnu okupaciju severa Kosmeta. Za srpski narod nikad nije bio problem postojanje otvorenog mosta, ali da bi on normalno služio svoj svrsi, prethodno bi trebalo da budu ispunjeni osnovni uslovi koji garantuju bezbednost za Srbe u Severnoj Mitrovici i da pritom most ne predstavlja platformu za nastavak agresije i okupacije srpskih etničkih sredina. Sa druge strane, mnogo je važnije da zemlje Kvinte spreče svog zločinačkog pulena u njegovim terorističkim namerama, a ne da licemerno tvrde da je otvaranje mosta garant za uspostavljanje "demokratskog i mutikulturnog društva na Kosmetu". Terorizam i demokratija ne mogu da se nađu u istovetnoj agendi i sponzori lažne državnosti u Prištini to dobro znaju. Srbija će uvek štititi srpski narod na Kosmetu, ali neće dozvoliti da bude ishitreno uvučena u rat s NATO, što je osnovni cilj Prištine - naglašava on.

Miroslav Lajčak O mostu na sledećem sastanku foto: Nemanja Nikolić Specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak poručio je da nametanje odluke o otvaranju mosta na Ibru protiv volje građana ne doprinosi normalizaciji odnosa, te dodao da će se o tom pitanju razgovarati na sledećem sastanku u Briselu. - Optužbe da je EU protiv otvaranja mosta ili da je promenila stav su obmanjujuće. Dobro upravljanje razume osetljivost manjine. Kako da sprovedemo dogovor o otvaranju mosta, razgovaraćemo na sledećem sastanku u Briselu - naveo je Lajčak na Iksu.

Stejt department Opasnost za stanovništvo i Kfor foto: Profimedia Stejt department je ponovio da SAD ne podržavaju nikakve poteze kojima se menja sadašnji status mosta u Kosovskoj Mitrovici u ovom trenutku, uz ocenu da njegovo otvaranje za saobraćaj povećava mogućnost za nasilje i stavlja u opasnost lokalno stanovništvo i vojnike Kfora, medu kojima su i Amerikanci. Iz Vašingtona se apeluje na vladu u Prištini da "ne preduzima jednostrane i nekoordinisane poteze i da pitanje rešava u dijalogu pod okriljem EU", i ističe se da je to pozicija koju SAD dele s partnerima Kvinte, EU i NATO, prenosi Glas Amerike.

Bonus video:

02:19 MOST NE SMETE DA OTVORITE, OVO VAS MOLI 400 SRPSKIH ŽENA Kurir televizija na mostu na Ibru! Evo šta se dešava u Mitrovici