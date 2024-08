ODUŠEVLJEN! DRAGAN PETROVIĆ ZA KURIR O IZGRADNJI PUTA ZA KOJI JE ZAMOLIO VUČIĆA: Istorijski događaj koji smo čekali 45 godina!

Dragan Petrović iz sela kod Ljubovije, koji je ukazao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom razgovora sa građanima u sredu u Malom Zvorniku da meštani imaju problem jer im nedostaje put, oduševljen je jer su radovi na izgradnji puta počeli već jutros.

- Iskreno sam oduševljen. Ovo je istorijski događaj za nas. Čekali smo ovo 45 godina. Sada ćemo konačno biti otvoreni prema Ljuboviji, iako ćemo ostati zatvoreni i dalje prema Valjevu, ali nismo mogli odmah sve da tražimo. I ovo je velika i značajna stvar za nas i kako se odmah počelo sa radovima čim smo ukazali na problem, verujem da će se u nekom trenutku raditi i na drugom putu - kazao je Petrović za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

On je prethodno i putem društvenih mreža pohvalio brzinu kojom je predsednik odreagovao na njegovu molbu.

- Naš presednik obećao mašine u ponedeljak, mašine stigle danas. Hvala unapred presedniku Vučiću - napisao je Petrović pored slika na kojima se vidi da se uveliko radi na putu.

Podsetimo, tokom razgovora sa predsednikom Vučićem u sredu u Malom Zvorniku, Dragan Petrović je rekao:

"Moje selo ima problem sa putem. Orovička Planina, selo između Ljubovije i Valjeva. Imamo sa obe strane put. Opština mi zatvara kuću, selo, molim vas, klečim, da vas slavim, spasite mi selo, kuću. Od petog razreda sam decu poslao od sebe, plaćam im stan da završe školu. Dete mi ide od 1. septembra, ostajemo sami kao panjevi. Urađeno je pre 7 godina kilometar asfalta. Prošle godine je voda odnela put, a ja sam 100 kilometara prošao kako bi vam se obratio. Uradite koliko možete predsedniče, ja vas molim. Da imam puta otišao bih češće da ih vidim", rekao je Dragan, kome su tom prilikom krenule suze.

foto: Privatna Arhiva

Predsednik mu je odmah odgovorio:

"Znači jedno 5,5 metara fali, to ne može bez 5 miliona evra. Mnogo je to teško. Mi ćemo da radimo tu neki tunel. Nemoj da plačeš, evo uradićemo put. Nekoga ćemo naći da to uradi, a platićemo sledeće godine", obećao je Vučić.

Bonus video:

00:23 Aleksandar Vučić