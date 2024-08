VUČIĆU NE OPRAŠTAJU NI RAZGOVOR S NARODOM KOJI GA JE BIRAO: Kad opozicioni "stručnjaci" tumače Ustav i zakone, dobijamo - LOŠ VIC!

Nova histerija u redovima opozicije i ekologa u političkoj misiji nastala je zbog uspostavljanja direktnog dijaloga predstavnika države sa narodom koji ga je izabrao. Nemoć koju protivnici kopanja litijuma pokazuju kao da dostiže vrhunac. Meta njihovog novog napada naravno da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, razlog napada je prilično bizaran, potpuno besmislen i sasvim sigurno promašen, jer zamerka se upućuje predsedniku zato što razgovara sa svojim građanima?! Tvrde ovi stručnjaci i da je on time izašao iz ustavnih okvira.

Neverovatno

Zvuči kao loš vic, ali to je glavna kritika koja se iz ovih redova mogla čuti posle Vučićevog odlaska u Mali Zvornik i njegovog višesatnog odgovaranja na pitanja građana u vezi sa rudarenjem i sudbinom projekta "Jadar". Vučićevi protivnici očigledno nisu zadovoljni time što se uspostavlja dijalog sa narodom i na taj način izgrađuje uzajamno poverenje. Njihovom interesu sigurno više odgovara da se nastavi sa zastrašivanjem i uznemiravanjem zabrinutih građana i da se na panici osvajaju politički poeni. Pošto je Vučić pokazao da je spreman da u direktnoj komunikaciji sa građanima Srbije otkloni svaku sumnju i dilemu, njegovi protivnici su se obrušili na njega. Zlatko Kokanović, predsednik udruženja "Ne damo Jadar", samo je jedan od njih. Kokanović izlazi u javnost sa ocenom da "čitava ova odluka predsednika da lično razgovara sa građanima koji su uplašeni zbog eventualnog iskopavanja litijuma deluje kao marketinška kampanja".

foto: Beta Amir Hamzagić

- Predsednik po ko zna koji put izlazi iz svojih ustavnih okvira, on jeste jedan fantastičan pravnik, ali što se tiče teme rudnika nju bi trebalo da prepusti ljudima poput profesorice Sanje Sakan - izjavio je on za Danas.

Vladimir Đukanović, advokat i član Predsedništva SNS, kazao je za Kurir da predsednik države, koga je, kako je podsetio, dva puta, i to u prvom krugu predsedničkih izbora, apsolutnom većinom izabrao narod, ima pravo da sa svojim narodom razgovara o bilo kojoj temi i da sasluša njihovo mišljenje.

foto: Kurir televizija

- Jadna smo mi zemlja kada jedan polu-pismeni čovek tumači šta je po Ustavu i zakonu, a još je jadnije što takvom jednom polu-pismenom čoveku, prenošenjem njegovih besmislenih izjava, pojedini mediji daju na značaju. Predsednik Vučić, koji je dva puta, i to u prvom krugu predsedničkih izbora pobeđivao aposolutnom većinom upravo ima najneupitniji mogući legitimitet da sa svojim narodom, koji ga je direktno birao, razgovara o bilo kojoj temi - rekao je Đukanović i dodao:

- Neće predsednik države donositi odluke o eventualnom rudarenju litijuma, već Vlada Srbije, ali naravno da on ima apsolutno pravo i legitimitet, ponavljam, da razgovara i sasluša svoj narod šta o tome misli. Đukanović je naglasio i da nigde u Ustavu ne piše da predsednik države ne sme da razgovara sa sopstvenim narodom.

Osnovi politike

I profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da su ovakve kritike potpuno besmislene zato što u osnovi politike jeste ostvarivanje veze nosilaca političke vlasti sa narodom koji ih je birao.

foto: Kurir televizija

- Kamo lepe sreće da ima više takvih formi u kojima bi se slušao glas naroda. Održavanja veze sa narodom, slušanje glasa naroda je zapravo potvrda poštovanja ustavne slobode, prava i načela. Dakle, u javnost je bačena jedna obična izmišljotina kako se krši Ustav na taj način. Što je veća ta komunikaciona forma ostvarena u ovom slučaju između predsednika države i naroda, veće su mogućnosti da se dođe do valjanog rešenja. Nije dobro kada se pokidaju te spone. U tom slučaju imamo autokratsku vlast, koju opozicija često pominje, ali treba razjasniti da ako je vlast autokratska, ona mora da bude otuđena i odvojena od naroda, da nema komunikaciju sa narodom. Ovo što je predsednik uradi je sasvim suprotno tome, ali očigledno opoziciji nijedna opcija nije dobra. Ne valja kad ode da razgovara sa narodom, a ne bi im valjalo i da nije to uradio - objašnjava Petričković.

Parodija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je Kokanovića izjava parodija pravnog formalizma i deo već uobičajenog opozicionog strančarenja na temu karaktera Vučićevog načina vladanja.

foto: Kurir televizija

- Nigde u Ustavu Srbije ne piše da je zabranjeno da najviši demokratski autoritet u državi, a predsednik to svakako jeste, jer je direktno bitan od građana, ne treba da razgovara sa građanima o društvenim, političkim, ekonomskim i ekološkim problemima. Vučić je to upravo učinio. Otišao je da direktno razgovara i čuje šta su interesi, vrednosti, strahovi i očekivanja građana lozničkog kraja. Njegov razgovor je neka vrsta ritualizacije neposredne dekokratije, gde najviši nosilac vlasti direktno zahteva razgovor, pregovara i teži da se dogovori sa onima koji ga biraju. To je demokaratija u izvornom smislu reči. Kritika Kokanovića promašuje smisao onoga što je Vučić radio i želeo da postigne - ocenjuje Stanković.