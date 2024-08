SA BALKANA SAMO SRBIJA MOŽE U EU, NE PRIZNAJEMO KOSOVO: Francuski političar iz stranke Marin Le Pen o situaciji u Evropi i regionu

Doskorašnji poslanik Evropskog parlamenta, član Nacionalnog okupljanja Žan Lin Lakapel izjavio je da se ta stranka protivi integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, sa jedinom izuzetkom – Srbijom, koja, kaže, može u EU. Stav stranke je, ponavlja, i da ne priznaju Kosovo.

Na pitanje kako vidi Balkan, a posebno Srbiju, u kontekstu rata u Ukrajini i proširenja EU, Lakapel je rekao da je to osetljivo pitanje.

"Pozicija Nacionalnog okupljanja je da ne treba da bude proširenja EU. Već nas ima 27. Mi se protivimo integraciji Balkana. Ali, na Balkanu ima jedan izuzetak, to je Srbija. Imamo istorijske i političke veze. Srbi su na dobroj strani istorije. Ne zaboravljamo naše dobre veze. Postoji istorija prijateljstva, prelepa istorija između Srba i Francuza. Ako postoji zemlja sa kojom treba da budemo bliski, istorijski, politički, hrišćanski, to je onda Srbija. Ako postoji zemlja koju bismo integrisali u EU, onda je to Srbija. Protivimo se članstvu Kosova, ne priznajemo Kosovo - rekao je Lakapel.

Prema njegovim rečima, zemlje poput Albanije i Severne Makedonije destabiliziju Evropu, zbog čega se "jako protive" njihovom članstvu.

- Protivimo se i članstvu Ukrajine. To je projekat gospođe Fon der Lajen, opasan projekat. Mi smo protiv toga. Vidite tu neusklađenost EU u slučajevima Srbije i Ukrajine, taj njihov dvostruki aršin. Ali već ove godine smo na primer imali slučaj da smo podržali liberalizaciju viza za Srbe sa Kosova - rekao je Lakapel.

Na pitanje o političkoj situaciji u Francuskoj posle izbora, na kojima Nacionalni front ipak nije pobedio iako je ostvario najbolji rezultat u prvom krugu, odgovara da je zemlja u važnom političkom trenutku jer je dva puta imala izbore, prvo za Evropski parlament u junu, sa neverovatnom pobedom Nacionalnog okupljanja, kada je Žordan Bardela predvodio stranku do 34 odsto glasova, što je, kaže, istorijski rekord.

- Posle evropskih izbora Makron je ponovo zatražio od glasača da se izraze, glasači su došli u šansu da ponovo izraze svoju volju, da ponovo glasaju Nacionalno okupljanje. Raspustio je parlament, dobili smo 10 miliona glasova u koaliciji sa Republikancima i imamo 143 poslanika. To nije dovoljno da imamo apsolutnu većinu, da Žordan Bardela vodi vladu. Makron je pokušao da iskoristi Olimpijske igre, da stvori političko primirje, i sada pokušava da povuče neke sa desnice, neke sa levice, da formira vladu koja ne bi odražavala želje Francuza - uveren je Lakapel.

Smatra da će biti sve teže voditi zemlju.

Na pitanje šta će se promeniti u francuskoj politici po pitanu rata u Ukrajini ili Gazi, ukazuje da se promena već desila na evropskom nivou, sa formiranjem grupe evropskih patriota.

Ističe da je stav Nacionalnog okupljanja jasan – ta stranka se zalaže za mir.

- Kada je Putin napao Ukrajinu rekli smo da smo za zaštitu teritoritorijalne nezavisnosti. Ne smemo da prihvatimo narušavanje toga. Ne prihvatamo rešenje rata. Marin Le Pen je tražila mirovnu konferenciju, da bi svi mogli da sednu i nađu rešenje, pogotovo gledajući sve prethodne sporazume, poput onog u Minsku, koji su u srži ovog konflikta u Ukrajini. Kada bi drugi akteri učestvovali možda bi mogao da se pronađe put do mira. Ursula Fon der Lajen je sebi dala mandat koji nije njen, nije izabrana za to. Ona ima ideološki stav o tome, sa kojim se mi ne slažemo, posebno u vezi sa ratom u Ukrajini. Sve evropske zemlje žele mir. Mislim da i Zelenski i Putin žele isto. Nisam siguran da je ovo finansiranje Ukrajine dobra ideja. Da, ja sam bio posmatrač na izborima na Krimu, išao sam tamo slobodno, ali me je Evropski parlament sankcionisao bez obrazloženja. Mislim da je ta teritorija istorijski vezana za Rusiju, da su većina Rusi i da je normalno da krim želi da ostane u vezi sa Rusijom. Bio sam žrtva, kao i neke moje kolege koje su tamo otišle, ali to pokazuje da EU ima tu jedinstvenu ideologiju, jednosmernu. Ako niste sa njima, onda ste đavo - dodao je Lakapel.

(Kurir.rs/N1/Preneo: Đ. M.)