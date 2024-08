"OTVARANJE MOSTA NA IBRU MOŽE IZAZVATI NOVU KRIZU!" Stručnjaci upozoravaju na moguće posledice Kurtijevih poteza

Most na Ibru, poznat kao Novi most ili Mitrovački most, već decenijama predstavlja simbol podeljenosti Kosovske Mitrovice, grada u kojem su razdvojeni Srbi na severu i Albanci na jugu.

U emisiji "Usijanje" gosti Dušan Janjić, politički analitičar, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja, i Predrag Marković, istoričar, govorili su o potencijalnom otvaranju mosta i mogućim posledicama ovog poteza.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dušan Janjić ukazao je na to da otvaranje mosta na Ibru, u trenutnoj političkoj situaciji, može samo dodatno podstaći tenzije.

- Pitanje šta ko smatra otvaranjem mosta. Koliko sam video ovu kampanju koju je počeo Kurti, to je valjda okretnivo most, pa onda mislim da može i da pusti saobraćaj. Most je odavno otvoren, ali znate šta, taj most sam po sebi ništa ne znači - rekao je Janjić, dodajući da bi otvaranje mosta za saobraćaj u trenutku kada su odnosi između zajednica na Kosovu daleko od normalnih moglo izazvati ozbiljne bezbednosne rizike.

Janjić je naglasio da je pitanje otvaranja mosta zapravo političko-marketinška zloupotreba, s obzirom na to da se most koristi kao simbol podeljenog grada.

- Sama priča je političko-marketinška zloupotreba teme mosta, koji jeste simbol podeljenog grada i on se izučava kao takav, kao simbol i na univerzitetima -istakao je Janjić, podsećajući da je most ušao u udžbenike za izučavanje teorije etničkih odnosa i upravljanje etničkim sukobima.

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja, ukazao je na istorijsku ulogu mosta u događajima nakon Kumanovskog sporazuma, podsećajući na incidentne situacije koje su pratile pokušaje nasilnog prelaska Albanaca na severni deo Mitrovice.

- Ovaj most je zapravo neka vrsta tampon zone u kojoj su prisutni pripadnici KFOR-a, nekada ih je više, nekada manje, i tu tampon zonu Srbi doživljavaju kao bar malo povećanja stepena svoje bezbednosti - rekao je Drecun.

foto: Kurir televizija

Drecun je naglasio da je Kurti, u pokušaju da uspostavi kontrolu nad severnim delom Kosova, spreman da koristi most kao političko sredstvo, uprkos potencijalnim opasnostima.

- Kurti želi, iako nema nikakvog značaja, sa ova dva bošna mosta vidite u istim pravcima, da simbolički pokaže svoju moć i kontrolu nad severom Kosova. To je isključivo njegov politički cilj - istakao je Drecun, dodajući da su ovi potezi deo Kurtijeve strategije pred predstojeće izbore.

Predrag Marković, istoričar, osvrnuo se na dvosmislene poruke koje stižu iz međunarodne zajednice, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država.

- Problem je, i to zaista izaziva frustraciju, što Kurti koristi podršku Zapada da nastavi sa svojim provokacijama - rekao je Marković. On je dodao da su dosadašnje sankcije prema Prištini bile nedovoljno efikasne i da je potrebna jasnija akcija kako bi se sprečilo dalje pogoršanje situacije.

foto: Kurir televizija

Marković je istakao da su kosovski Albanci istorijski nepouzdani saveznici i da Kurti koristi podršku Zapada kako bi sprovodio svoju agendu, bez obzira na upozorenja iz Brisela i Vašingtona.

- Oni su najnepouzdaniji element koji može se zamisliti u našem regionu -rekao je Marković, podvlačeći da je to jedna od misterija u politici Zapada prema Balkanu.

