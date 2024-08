KOMPLEKS OPOZICIJE ZVANI “VUČIĆ” Sve laži im strošio u prah u 4 sata s narodom. Sad kukaju: NEMA PRAVA NA DIJALOG S GRADJANIMA!

Iz svih dosadašnjih poteza opozicije izbijao je osećaj manje vrednosti u odnosu na Aleksandra Vučića. Kad su u prljavoj političkoj borbi udarali na njegovu porodicu, na roditelje i decu, i kad su ga tužakali stranim evroparlamentarcima, i kad su tražili da im da nekoliko krugova fore izbacivanjem svog imena sa izborne liste… sve je to bilo i jadno i tužno, i obeshrabrujuće za građane u krajnjem slučaju. Izazivalo je mešavinu gađenja i sažaljenja, i posledično – dovodilo do sve gorih i gorih rezultata na izborima. Ali ovo poslednje što smo u antilitjumskoj kampanji čuli – to prosto nagoni na smeh!

Oni koji mesecima narod truju lažima da će Vučić da sprži Srbiju sumpornom kiselinom, da će da raseli 300.000 ljudi, da će nas sve ostaviti bez vode za piće, da će da otvori četrdeset rudnika... sad kažu da Vučić nema pravo da na to odgovori!

Šolakova Televizija Nova dala je prostor Zoranu Gavriloviću, direktoru organizacije BIRODI, da izjavi da Aleksandar Vučić prema članu 112 Ustava Srbije “nema pravo da razgovara sa narodom o bilo čemu”!

Oni odu u Mali Zvornik i kažu da će im se deca zbog Vučićevog iskopavanja litijuma rađati sa deformitetima, a Vučić nema pravo da istim tim ljudima ode na noge i podastre argumente da to nije tako?

Kokanović, Ceca Bojković, Marinika Tepić… imaju pravo da drže mitinge i da narodu poručuju da će ga Vučić istrebiti, a Vučić mora da ćuti?

SPECIJALNA OPERACIJA

Danas, Nova i televizija i novine i portal, N1… Svi Šolakovi mediji imaju pravo da izazivaju paniku po svim pravilima vođenja specijalnih operacija, a predsednik Srbije nema pravo da čuje šta muči i šta plaši građane Srbije, ni da ih umiri, da im predoči da će ih Srbija uvek štititi?

Nisu Gavriloviću odjednom pregoreli svi moždani neuroni pa nije znao šta govori. Njegove su reči izraz kolektivne frustracije srpske opozicije koja čak ne ume ni da smisli uverljivu laž. Jer sva njihova propaganda strošila se u prah tokom četvorosatnog razgovora Aleksandra Vučića sa građanima.

Uostalom, i znali su da će biti tako. Zato su "ekološki akivisti", isti oni za kojima sa beogradskog minitinga niko nije hteo da pođe na blokadu pruge, na prvi glas da će Vučić ići u Mali Zvornik poveli kampanju da mu niko ne uđe u salu. Nova, Danas, N1… dali su im prostor da tvrde da je reč o obmani, režiji, da će građani biti prevareni… da je sve to „leteći cirkus“.

A kada se sala ipak napunila, ispostavilo se da su među meštanima i neki antilitijumaši iz Beograda. Između ostalih, dr Sanja Sakan, govornik na ranije održanom opozicionom skupu. Ona je i na razgovoru sa Vučićem iznela svoje stavove o štetnosti litijuma. I šta se desilo?

Vučić joj je ponudio da preuzme vodjstvo jednog od državnih timova koji će proceniti sve eventualne ekološke štete od rudnika, jer, naglasio je, „niko neće ništa da radi dok se ne budemo uverili da će nam deca biti zdrava“. A šta je uradila dr Sakan?

Odbila je ovaj poziv, izgovarajući se da „ona malo zna, da ima ljudi koji znaju više“!

Pa što, sestro, plašiš narod kad „malo znaš“?

KRAJNJI CILJ - RUŠENJE VUČIĊA

Ali, suština je u ovome: nije njima do ozbiljnog razgovora o litijumu, nije im ni do litijuma, a još manje do razgovora!

Akademik i redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Vladica Cvetković, ocenio je pre neki dan:

- Od trenutka kada je ova tema medijski lansirana, krenulo se sa širenjem kolektivne panike. Taj posao je obavljen efektno, serijom uznemirujućih paušalnih tvrdnji i dekontekstualizovanih poluinformacija, a ponekad i najobičnijim lažima, poput raseljavanja više od 300.000 ljudi ili besmislicama, kao što je plan da se u Srbiji uskoro otvori 40 rudnika.

Konstruktivni razgovor podrazumeva sučeljavanje mišljenja, pa se na kraju obe strane dogovore koje je da odbace a koje da zajednički prihvate. Ali opozicija zna da ono što ona tvrdi ne može da izdrži nikakvu ozbiljnu proveru… i zato "hvata na galamu i na viku".

Jer njen jedini i stalni cilj – bez obzira na povode zbog kojih se organizuju demonstracije – je rušenje Vučića. Na ulici, ili na izborima na kojima njegovo ime neće stajati u nazivu liste, i posle kampanje u kojoj "Vučić neće smeti da se obrati narodu"!

Pitanje je dana kada ćemo od njih čuti zahtev da se raspišu izbori, na kojima će se njima glasovi računati duplo. Ili izbori „a da Vučić ne učestvuje na njima“!