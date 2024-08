"IMA JOŠ JEDNO OGROMNO NALAZIŠTE ZLATA U SRBIJI" Vučić: Navedena šira lokacija ali polako! Rudarstvo je kod nas ubijano decenijama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, u pratnji predsednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića, posetio štandove sira, meda, proje i drugih proizvoda koji su meštani izložili.

Upitan o novom nalazištu zlata, predsednik Vučić je odgovorio da ima još jedno nalazište zlata, te da je ono u jugozapadnoj Srbiji.

- To je ogromno nalazište. Oni koji su otkrili, naveli su širu lokaciju, ali polako. Rudarstvo je kod nas ubijano decenijama, zamalo da zatvorimo Bor. Đinđić i Koštunica su nudili ljudima kikiriki i proizvodnju nameštaja - rekao je Vučić.

On je naveo da Bor danas dobro živi, zahvaljući Ziđinu, i da ljudi odlaze u Bor i Majdanpek i to je problem Žagubice, Kučeva i drugih opština u tom kraju.

Kako je predsednik istakao, sve opštine imaju svoje želje, ali je aktuelna vlast sada bar uradila predprojektnu dokumentaciju pa zna koliko šta košta.

- Uvek izađe više. Ima put prema Boru i Majdanpeku koji mora da se napravi. Kripoljin - Žagubica smo uradili. Grgoljin-Despotovac osam kilometara, to je bilo jako važno da se spoji sa Pomoravljom u potpunosti. Još fali taj deo puta Žagubica - Bor, on je važan i naravno Milatovac, videli ste put koji je 3 metra širok, a loš asfalt. Nego, kako god da okrenete, to je opet minimalno milijardu, nešto 500 miliona, nešto 350 - rekao je Vučić.

Predsednik se požalio da niko ne primećuje šta je sve izgrađeno i da čim uradi nešto, kao da je urađeno pre 100 godina.

- To što je to izgrađeno pre pola godine ili godinu dana, ljudima sada izgleda kao da tu stoji 100 godina - rekao je Vučić i istakao da je važno da se razgovara s ljudima, jer tu ima mnogo problema.

"Hteli su da ugasimo rudnik već 12 godina, toliko odolevamo. Ne bi imali posla, to bi desetine, da ne kažem stotine bez posla ostali. To pripada u širom smislu Resavici. I to smo držali koliko smo mogli. Ovaj kraj je fantastičan za turizam. Takvu prirodu malo gde možete da vidite. Ali, nije iskorišćen", konstatovao je Vučić i dodao da su građani Srbije tek tokom korone počeli da otkrivaju svoju zemlju.