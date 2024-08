"U NAŠU ZEMLJU UŠLI SU REKORDNI IZNOSI ZA RAZNE POLITIČKE ORGANIZACIJE" Vučić: Namera je da me ruše! Reč je o stotinama miliona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas manifestaciji "Dani proje i sira" u Medveđici, a u pratnji predsednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića, posetio je štandove sira, meda, proje i drugih proizvoda koji su meštani izložili.

Tom prilikom, u razgovoru sa okupljenima istakao je da su ove i prošle godine u našu zemlju ušli rekordni iznosi novca za razne nevladine političke organizacije.

- Proučavao sam prethodna tri dana koliko je novca u našu zemlju ušlo različitim političkim nevladinim organizacijama i svima drugima. Ove godine i prošle godine to su rekordni iznosi novca, to što je njihova namera da ruše mene, ili kako to oni kažu, stručno unapređenje demokratije i tako dalje, znate već o čemu se radi, čim tu sintagmu iskoriste. Ali to bi trebalo da vodimo kao značajan udeo u stranim direktnim investicijama, reč je o desetinama, a usudio bih se da kažem i stotinama miliona evra.

- Tako da će biti interesantno, narednih dana, čini mi se da će javnost saznati kako to ide i kako funkcioniše. Pa kada vas pitam, a šta će neko da platite 105.000 evra, neki national endowment ili neka druga strana, tobož dobrotvorna, a u stvari je strana obaveštajna služba u belim rukavicama, što plaćaju za proteste za mini hidroelektrane po 105.000 evra? Zbog čega? To je njihov interes u mini centralama, da ih ne bude u Srbiji ili da ih bude. A što tolike pare daju? Ovi misle to neki fini ljudi, to neki domaćini, to fini neki svet. Ono sve pare s polja. Tako da biće interesantno.