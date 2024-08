"EVO JOŠ JEDNE ALISE IZ ZEMLJE ČUDA" Ana Brnabić odgovorila na tvrdnje Šoškića: Razume se u litijum kao i u bankarstvo - NI MALO

Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je bivšem guverneru Narodne Banke Dejanu Šoškiću, koji je nedavno izjavio da je iskopavanje litijuma "prepuštanje mineralnog blaga stranoj kompaniji".

Ana Brnabić je istakla da se Šoškić razume u litijum koliko i u bankarstvo - ni malo.

- Evo još jedne Alise iz zemlje čuda! Za sve koji ne znaju, Šoškić je obavljao značajne državne funkcije od 2003. do 2012. godine (član Saveta NBS, predsednik Saveta NBS, guverner). Tada nije čuo za Rio Tinto? Nije pojma imao da su njegovi menjali (dva puta!) Zakon o rudarstvu kako bi državi oduzeli mogućnost da raspiše tender za eksploataciona prava, već je OBAVEZALI da eksploataciona prava dodeli isključivo onoj kompaniji koja ima istražna prava, a koja su oni dali Rio Tintu 2004. godine? Nije čuo da su doveli Dandi, Friport MekMoran i druge? Nije čuo da su do 2008., rasprodali sva vodoizvorišta strancima?? Sada se, 20 godina kasnije, setio - zapitala je predsednica Skupštine.

Evo još jedne Alise iz zemlje čuda! Za sve koji ne znaju, Šoškić je obavljao značajne državne funkcije od 2003. do 2012. godine (član Saveta NBS, predsednik Saveta NBS, guverner). Tada nije čuo za Rio Tinto? Nije pojma imao da su njegovi menjali (dva puta!) Zakon o rudarstvu kako… pic.twitter.com/XbA40Blq8j — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 18, 2024

Ona je istakla da Šoškić priča gluposti koje su uvreda za svakog iole inteligentnog čoveka.

- Pod jedan, oduvek je postojala mogućnost da strane kompanije rudare u Srbiji, a pod dva, to nikako i nigde ne znači da su one vlasnici sirovine. A u litijum se razume koliko i u bankarstvo - pošto nam je u to vreme dinar izgubio trećinu svoje vrednosti (kurs otišao sa 80 dinara na 120 dinara), a nenaplativi krediti (političko davanje novca bez pokrića) dostigli 23% (gotovo četvrtina ukupnih kredita)! Ali se danas javlja da kaže nešto o rudarstvu i stranim direktnim investicijama. Svašta ćemo mi još čuti od raznih Alisa - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži "Iks".