TENZIJE: Analitičari: Otvaranje mosta na Ibru predstavlja opasnost za Srbe, DO KRAJA AVGUSTA NAJKRITIČNIJI PERIOD

Strah i napetost su reči kojima se može opisati atmosfera među srpskim stanovništvom kad je reč o najavama nasilnog otvaranja glavnog mosta na Ibru od strane prištinskih vlasti sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Na glavnom ibarskom mostu, koji razdvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice, i dalje se nalaze vozila karabinijera. Otvaranje mosta, upozoravaju sagovornici Kurira, bilo bi veoma opasno za srpski narod jer bi Albanci svakodnevno provocirali Srbe, i dodaju da će kritičan period trajati do kraja avgusta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da je svakodnevno na vezi s predstavnicima međunarodne zajednice i Kfora, s kojima imamo vrlo korektnu saradnju, i da očekujemo da oni održe svoju datu reč o tome da bez saglasja, odnosno zajedničke volje, neće biti otvaranja mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.

Odgovarajući na pitanje novinara da li ima šanse da se most ne otvori, on je rekao da zajedničke volje za to nema.

- Zajedničke volje nema, jer mi dijalog s njima nemamo, ali videli ste da su oni raspisali izbore za 9. februar i sada im je sve kampanja, zbog čega očekujem dodatne provokacije i probleme - istakao je Vučić i dodao da veruje i da se uzda u to da će Kfor ispuniti i svoje obećanje i svoj primarni zadatak u skladu s Rezolucijoim 1244.

Brutalna sila

Politički analitičar Dejan Miletić za Kurir upozorava, odgovarajući na pitanje šta bi značilo za Srbe da se most nasilno otvori, da bi se dešavale neprestane provokacije Albanaca.

- To je već pokazano, tu bi neprestane provokacije išle, tu se spremaju da bornim kolima nastupaju, da intervenišu s južnog dela na severni, da prosto svakodnevno stvaraju dodatne provokacije, od grafita pa do prebijanja, i ko zna kakvih još sličnih incidenata koji bi pokazali da Srbi nemaju perspektivu u tom kraju. Oni žele da Srbe nateraju da odu s Kosova i Metohije, da stvore takvu situaciju da samo ostanu oni koji će prihvatiti bezuslovnu njihovu upravu - naveo je Miletić.

On dodaje da je Albancima Severna Mitrovica ključni problem.

- Oni gledaju da je slome, i to rade na razne načine, zato bi taj most na Ibru trebalo da bude dodatni nagoveštaj njihove odlučnosti, da prosto ne dozvole nikakvu samostalnost srpskog naroda i da neprestano guše slobodu srpskog naroda. Bez ikakve želje da grade suživot ili da se nešto dogovaraju, poenta jeste u brutalnoj sili i njenoj primeni, kako bi se pokazalo kako samo oni vladaju prostorom Kosova i Metohije i da ih uopšte ne interesuje srpska strana. To su metode koje su dobro već utemeljene unazad nekoliko godina pod pokroviteljstvom aktuelne američke administracije i međunarodne zajednice oličene u Kvinti, ali to neće biti nadalje i od novembra će se mnoge stvari menjati. Oni zato i zakazuju izbore da vide šta će se dešavati, da vide koju političku garnituru da stave na čelo. Ukoliko bi došao Donald Tramp, sigurno ne bi ostao Kurti, zato su ti izbori toliko daleko da mogu da sagledaju posledice određene politike i šta da rade - poručio je Miletić.

Kritično do kraja avgusta

Profesor Univerziteta u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Dušan Čelić rekao je da najava otvaranja mosta na Ibru nema samo simbolički značaj već predstavlja realnu opasnost za Srbe i ocenio da reakcije EU nisu kredibilne, te da mnogo više očekuje od Kfora, čija su upozorenja Prištini dosad možda najozbiljnija.

- Dakle, most je na neki način simbol opstanka i simbol otpora preostalih Srba na Kosovu i Metohiji - objašnjava profesor za RTS.

Ali, napominje Čelić, pored tog simboličkog značaja, činjenica da su ti potezi Albanaca dolazili upravo iz tog pravca, iskustveno predstavlja jednu realnu opasnost.

- Znači, ovde nije reč samo o jednom subjektivnom osećaju Srba koji žive u severnom delu Kosovske Mitrovice, nego je reč o jednoj realnoj opasnosti, o nečemu što traje već 25 godina - kaže Čelić.

Čelić, koji procenjuje da je do kraja avgusta najkritičniji period, ukazuje da su studenti sada na raspustu, da je u toku sezona godišnjih odmora, mala je fluktuacija ljudi i da je Kurti zato taktički procenio da mu sada najviše odgovara da povuče takav potez.

Što se tiče mera koje Brisel preduzima protiv Prištine, Čelić ocenjuje da je EU, nažalost, pokazala da njena upozorenja nisu kredibilna i da je reakcija Unije počinjala i završavala se verbalno i veruje da će tako biti i ovog puta.

- Ja mnogo više očekujem od međunarodnih bezbednosnih snaga, odnosno Kfora, odnosno NATO, koji ima vodeću ulogu u ovim snagama. Mi smo ovih dana mogli da svedočimo relativno ozbiljnim verbalnim upozorenjima Kfora, dosad možda najozbiljnijim - navodi Čelić.

Na meti vandala "Bećirova crkva" ponovo oskrnavljena Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić saopštio je da su vandali ponovo oskrnavili "Bećirovu crkvu", koja se nalazi na putu ka ski-centru Brezovica. On je na Fejsbuku saopštio da su juna prošle godine nepoznati počionioci razbacali, polomili i zapalili pravoslavne ikone. - Evo, nešto više od godinu dana zatičemo istu sliku, ikone koje su razbacane čak do magistralnog puta, polomljene, ostavljene na zemlji. Kome smetaju i zašto pravoslavne ikone? Dokle će se skrnaviti obeležja jednog naroda? Ovo je rezultat etnonacionalističke politike Kurtija i njegovog režima u Prištini! - naveo je on. Poručio je i da se varaju oni koji misle da će tako obeshrabriti srpski narod i da ih, naprotiv, takve stvari čine još snažnijim i odlučnijim da na ovim prostorima opstanu. Jevtić je podsetio da je "crkvu" u šumi, u prirodi, postavljanjem pravoslavnih ikona, napravio za života sada pokojni Bećir, Albanac iz Štrpca koji je prihvatio pravoslavnu veru.

