PRATI SE DO 100 VEHABIJA ZBOG SUMNJE NA TERORIZAM Dačić: U slučaju Senada Ramovića primenjen zakon, pucao na policiju

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da pripadnici specijalnih jedica nisu imala nameru da ubiju vehabiju Senada Ramovića kod Novog Pazara, ali da je "primenjen zakon" tako što je likvidiran nakon što je pucao na policiju.

Dačić je za televiziju Pink rekao da se prati "najviše do 100" pripadnika vehabijskog pokreta u Srbiji, zbog sumnje da mogu biti uključeni u terorizam.

On je ocenio da je Ramović "najveću štetu naneo muslimanima", kao i da je bio osumnjičen da je direktno uticao na radikalizaciju Miloša Žujovića, koji je kao Salahudin, konvertit u islam, krajem jula samostrelom teško ranio žandarma ispred izraelske ambasade u Beogradu.

"Kad neko ugleda Bošnjaka sa bradom ispada da je on pripadnik vehabija ili neke terorističke organizacije, a to nije tačno. Ovde je reč najviše do 100 ljudi koji se prate, za koje postoji mogućnost da uđu u neki terorizam", rekao je Dačić.

Kurir.rs/Beta