ANALITIČARI: MOGUĆE JE DA VEHABIJE KRENU U OSVETNIČKU AKCIJU! Bezbednosne službe će to osujetiti!

Slučaj vehabije i teroriste Senada Ramovića, zvanog Becan, koga su specijalne jedinice ubile prilikom hapšenja i pucnjave koju je izazvao, podigao je na noge bezbednosne službe. Javnost je s razlogom uznemirena zbog ekstremizma kojim se vehabijski pokret služi. Stručnjaci za bezbednost upozoravaju za Kurir da je moguće da vehabije pokušaju da organizuju neku osvetničku akciju, ali i ocenjuju da bi to u situaciji kada su bezbednosne službe na visokom oprezu bilo gotovo nemoguće.

Ekstremno krilo

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da se prati najviše 100 pripadnika vehabijskog pokreta u Srbiji zbog sumnje da mogu biti uključeni u terorizam. On je naglasio da pripadnici specijalnih jedinica nisu imali nameru da ubiju vehabiju Senada Ramovića kod Novog Pazara, ali da je primenjen zakon tako što je likvidiran nakon što je pucao na policiju.

- Kad neko ugleda Bošnjaka sa bradom, ispada da je on pripadnik vehabija ili neke terorističke organizacije, a to nije tačno. Ovde je reč najviše do 100 ljudi koji se prate, za koje postoji mogućnost da uđu u neki terorizam. Vehabizam postoji dugi niz godina i smatra se ekstremnim, ali nisu svi pripadnici pokreta opasni po društvo... Prilikom pretresa kuće Senada Ramovića videlo se da su unutra zakačene zastave Islamske države. Islamska država je teroristička organizacija i svako poistovećivanje sa njom jeste vezano za terorizam. On se i ispred tih zastava obraćao građanima i snimao video-poruke, pozivao je na sukob sa onima koji nisu muslimani i izbegao je tada hapšenje. Inače, reč je o čoveku koji je bio lider ekstremnog krila vehabija - upozorio je Dačić za Pink.

On je podsetio da je Ramović hapšen 2007. posle oružanog sukoba sa policijom, da je bio u zatvoru i da je tada hteo da ubije muftiju Muamera Zukorlića. Dačić je kazao da je on bio osumnjičen da je direktno uticao na radikalizaciju Miloša Žujovića, koji je kao Salahudin, inače konvertit u islam, krajem jula samostrelom teško ranio žandarma ispred izraelske ambasade u Beogradu.

Politikolog Marija Đorić kazala je za Kurir da postoji mogućnost da vehabije pokušaju da reaguju nakon ubistva Ramovića i napomenula da se njihova reakcija već može videti u porukama i govoru mržnje koji šire društvenim mrežama.

- Međutim, to je sve sada na tom nivou, jer mislim da oni nemaju kapaciteta za neko opsežnije delovanje zato što su sada pod budnim okom naših službi. Vehabije su najproblematičnije za umerene muslimane. Oni rade na regrutaciji novih članova, i to ne samo onih koji dolaze iz redova muslimana već vidimo da su regrutovali veliki broj konvertita, dakle, ljudi koji su iz pravoslavlja prešli u radikalni islam, i to je nešto čime bi trebalo da se naše institucije bave u budućnosti. Vehabije na našim prostorima su aktivne još od rata u BiH. Prva velika akcija hapšenja vehabija u našoj zemlji desila se 2007, kada je uhapšena ozloglašena Ninajska grupa. Pipci te grupe su očigledno ostali, o čemu svedoči i ubistvo lidera te grupe Senada Ramovića, koji je ozbiljan terorista. Eliminacija Ramovića pokazuje da naše službe bezbednosti rade dobro svoj posao i ovo smatram jednom preventivnom akcijom, ali i nastavkom akcije nakon terorističkog akta koji je počinio Miloš Žujović ispred Ambasade Izraela - ocenjuje naša sagovornica.

Praćenje i nadzor

Savetnik za bezbednost premijera Srbije Miroslav Bjegović objasnio je za Kurir TV da su veoma važni praćenje ovih organizacija i nadzor nad njima.

- Senad Ramović Becan je jasno izjavio da je planirao terorističke napade u Beogradu i Novom Pazaru, uključujući i pokušaj ubistva pokojnog muftije Zukorlića. Ove grupe predstavljaju opasnost kako za muslimansku zajednicu, tako i za širu javnost u Srbiji. Vehabijski pokret ima bliske odnose sa sličnim pokretima u BiH, poput onih iz Gornje Maoče, koji su u direktnoj koordinaciji sa terorističkom grupom Hamas. Iz tog razloga, naše službe imaju fokus na praćenju ovih lica i njihovih aktivnosti. Naša bezbednosna situacija zahteva kontinuiranu pažnju i efikasne mere kako bi se sprečile moguće terorističke akcije i očuvala stabilnost u region - izjavio je Bjegović.

Profesor Univerziteta u Prištini Boris Bratina napomenuo je za Kurir TV da opasnost ne preti od pravih islamskih organizacija, već od islamističkih grupa koje su često pod kontrolom stranih sila.

- Ovi ljudi koji su ovde zavrbovani nisu tako loše živeli. Oni očigledno na drugi način pristupaju islamu i islamističkim pokretima nego što to čine, recimo, šahidi na Bliskom istoku ili bilo gde drugde. Ovo su ljudi koji dolaze iz praznine zapadnog života, a ne iz punine verskog života ili osećaja za žrtvu, ili pak vrlo, vrlo teškog svakodnevnog života. Tako da mi se čini da moramo da obratimo pažnju da nam se stanovništvo Raške oblasti dalje ne radikalizuje i sa njima treba da razvijamo što prisnije odnose. U tom smislu da se osete ne samo ravnopravnim nego da se osete malo opušteni od ove pritešnjenosti, gde ih jednog dana Sarajevo gura protiv nas, drugog dana im Zagreb nešto govori, treći dan im Podgorica govori ili neki muslimani sada iz Crne Gore. A nama je potreban svima ovde mir, jer ako ne bude bilo mira, neće biti ničega - poručio je Bratina.

Predrag Ćeranić Sledbenika je sve više Profesor banjalučkog Fakulteta bezbednosnih nauka Predrag Ćeranić ocenio je da su u BiH male šanse za terorističke napade poput onih iz perioda 2010-2014. godine, ali da treba da zabrinjava to što su humanitarci postali nekadašnji pripadnici zloglasnog odreda "El mudžahedin". - To su sada nevladine organizacije registrovane po opštinama i sudovima, imaju tekući račun, dobijaju pomoć od lokalnih zajednica, sami daju pomoć socijalno ugroženim. Odnosno, jačaju ideološki, šire svoj uticaj i sledbenika je sve više - naveo je Ćeranić. foto: Profimedia Kako je upozorio, sada dosta mladih ljudi pristupa vehabijskom pokretu, obrazovanja su stekli na prestižnim univerzitetima u islamskim zemljama, na njihovim teološkim fakultetima. - Sklopljeno je neko primirje između Islamske zajednice BiH i vehabijskog pokreta i njih sada niko ne ometa, toleriše ih vlast. Vehabijski pokret mogao bi iznedriti prvu brigadu za, kako je Izetbegović rekao, "ne daj bože" - rekao je Ćeranić za Srnu.

Slobodan Župljanin Alarm za bezbednosne službe Dekan banjalučkog Fakulteta za bezbednost i zaštitu Slobodan Župljanin kaže da vehabije stalno rade na pripremama terorističkih dela i na njihovoj realizaciji. On je rekao da su događaji u vezi sa vehabijskim pokretom u Srbiji vrlo upozoravajući, da je to alarm za bezbednosne organizacije da se pozabave tim pitanjem, jer očito da rovita globalna situacija pogoduje njihovoj delatnosti. - Oni imaju period kada su praktično uspavani, ne vide se, a u stvari uvek deluju i rade na pripremama terorističkih dela i njihovoj realizaciji. Sasvim je sigurno da su vehabije prisutne na Balkanu, u Srbiji, kao i u BiH, gde je prema tom pitanju odnos uglavnom bio ignorantski zbog nekakvog stava da je to upereno protiv bošnjačkog naroda - izjavio je Župljanin za Srnu.

