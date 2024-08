OČAJNIK: Kurti otputovao u Ameriku da se dodvori demokratama, strahuje od povratka Trampa!

Demokratska nacionalna konvencija na kojoj bi trebalo da bude ozvaničena nominacija Kamale Haris za predsedničku kandidatkinju demokrata na izborima u SAD, počela je u Čikagu, a na ovaj skup otputovao je i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, koji ne prestaje da teroriše srpski narod u južnoj pokrajini.

Iza Kurtijevog puta, prema oceni sagovornika Kurira, krije se želja da amortizuje pritiske koji na njega u poslednje vreme vrši američka vlada, ali i strah od pobede Donalda Trampa na predstojećim izborima u Americi.

Inače, ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer rekao je da Kurti nije dobio poziv od američke vlade, već od Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), koji je povezan sa Demokratskom strankom.

Sklonili ga

foto: Kurir televizija

Bivši diplomata Zoran Milivojević u razgovoru za Kurir, komentarišući Kurtijev put u Ameriku, istakao je da on sarađuje sa demokratama.

- On ima negativno iskustvo sa Trampom, sa njegovom administracijom. U prvom mandatu ga je ta administracija smenila i sklonila sa vlasti, prema tome, jasno je da njemu ne bi odgovarao povratak Trampa. To je potpuno jasno, jer bi se uz Trampa vratio i Grenel i sasvim sigurno da bi imao ulogu kada je reč o našem regionu. Sve vreme koliko deluje Grenel na ovim prostorima i kada se oglašava, on se oglašava na način koji kritikuje politiku prištinskih vlasti sa Kurtijem na čelu, i to nije sporno, i naravno da to Kurtiju ne bi odgovaralo - napomenuo je on i dodao:

- Ukoliko bi došlo do promene vlasti, došlo bi i do određene promene, ne stava prema Kosovu i Metohiji, ali odnosa prema načinu kako sprovoditi politiku. Verovatno, ako bi Trampova administracija bila zainteresovana za ovaj region, sigurno je da bi se na drugačiji način postavila. Postavila bi se po obrascu koji je koristila i u prvom mandatu, to znači sa ekonomskim mehanizmima, sa pragmatičnim pristupom, koji ima u vidu i određene interese srpske strane, i to sigurno da Kurtiju ne bi odgovaralo.

Diplomata ističe da će, ako dođe do promene u Vašingtonu, sasvim sigurno biti i nekih promena prema Kurtijevoj politici. On smatra da se Kurtiju žuri zbog američkih izbora.

- Kurti hoće što više da postigne, što više da ostvari na svojoj strategiji isterivanja Srbije, ukidanja svih veza Srbije sa Kosovom i Metohijom, koji ima Srbija u institucionalnom smislu, tu mislim i na obrazovanje, na zdravstvo... - naveo je on i istakao da to znači dalji pritisak na Srbe.

- Nastaviće se hapšenja, otimanje imovine, pritisci, otimanje svega onoga što je vezano za Srbiju u institucionalnom smislu. Neće on odustati od otvaranja mosta, pitanje je samo trenutka, to je potpuno jasno. I pokušaće, koliko god je moguće, da izazove neki nasmotreni gest ili neku reakciju Srbije, koja bi uticala na položaj Srbije i konfrontaciju sa Zapadom - zaključio je Milivojević.

Problem

foto: Printscreen/ Youtube/Newsmax TV

Da bi Trampova administracija imala potpuno drugačiji pristup prema Aljbinu Kurtiju, jasno je i po stavovima Ričarda Grenela, nekadašnjeg specijalnog izaslanika predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine.

Podsetimo, Grenel je nedavno, reagujući na saopštenje ambasade SAD u Prištini povodom zatvaranja devet ekspozitura "Pošte Srbije" na severu KiM, napisao na mreži Iks da "oštro formulisana pisma ne funkcionišu".

- Džefe (ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer), moj prijatelju i bivši kolega, ovo je još jedno snažno sročeno pismo. Ti si čvršći od ovoga. Razumem da sadašnja Bela kuća ignoriše Balkan i da Kamala Haris i ne zna gde je Balkan, ali ovo je neprihvatljivo - naveo je tada Grenel.

On je istakao da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti problem i da svi to znaju.

