RUŽIČASTI SLONOVI SRPSKE OPOZICIJE Ne mogu da promene ni red vožnje u Prokopu, ali bi da ruše Vučića na ulici! Još PSUJU I VREÐAJU

Na našoj političkoj sceni, nažalost, nema mnogo darovitih polemičara ni na jednoj ni na drugoj strani, pa se praćenje njihovih rasprava teško može nazvati zabavnim poslom.

Ali ono što je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić jednim svojim tvitom uradila Ratku Ristiću ući će u anale ubojitih odgovora na uvrede. Prostije rečeno, slistila ga je kao Panta pitu, pocepala kao svinja mastan džak, rasturila ga kao bugarsku skupštinu... Obavezno potražite na internetu, a ima i na sajtu Kurira! Istini za volju, bilo je pitanje kad će Ratka Ristića, profesora na Šumarskom fakultetu, neko dovesti u red. Osilio se i raspustio kao pile na auto-putu!

Čovek je godinama svojeručno potpisivao dozvole za izgradnju mini-elektrana na planinskim rečicama, a onda mu se, valjda, u snu jedne noći javila šumska vila i rekla da to nije dobro, pa se probudio kao osvešćen ekolog.

NOKAUT ZA PROFI PRELETAČA

Onako sanjiv, međutim, nije iz prve ubo stranku koja mu najviše odgovara. Prvo je otišao u „Moramo“, partiju koja se zalaže za nezavisno Kosovo, Srbiju u NATO i sankcije Rusiji... Odatle kod Boška Obradovića, koji je za sve suprotno, pa kod Branimira Nestorovića, koji je za ravnu Zemlju – sve to za dve godine. Da vam ne kvarimo uživanje u čitanju Brnabićkinog odgovora, prepričaćemo samo ovo. Ristić je, kaže predsednica parlamenta, od 2004. do 2021. obavljao odgovorne poslove za državu, ali se o kopanju litijuma, kaže, „nije izjašnjavao jer ga niko ništa nije pitao“! A od 2022. godine se, kaže Ana Brnabić, protivi „iako ga ni sad niko ništa ne pita“! Pravo među rogove! Dodaćemo još samo da je Brnabićeva elegantno i velikodušno prešla preko uvrede koju joj je Ristić (prorektor Beogradskog univerziteta za međunarodnu saradnju!) uputio nazvavši je „bićem“, aludirajući na njeno seksualno opredeljenje. Ako Ratko Ristić ima nekog ko ga voli (osim psa), dobro bi učinio da ga posavetuje da se mesec dana ne pojavljuje u javnosti, dok mu ne prođe crvenilo ušiju... Rekosmo gore da je danas malo darovitih za političku raspravu. Ćuta među takvima sigurno nije. Svestan tog hendikepa, on apsolutni deficit logike u razmišljanju i depresivno očigledan manjak duha nadomešćuje galamom, pa je već neko vreme poznat kao „Simo Spasić“ opozicije. Ni to mu, međutim, ne diže rejting, zbog čega je prešao na najprizemnije psovke i uvrede. Na Šolakovoj televiziji Nova (a gde bi drugde!) on je izjavio: - Ovo što se dešava po Srbiji, ovaj talas hapšenja, zapravo je dokaz da se Aleksandar Vučić us**o od pobune - rekao je Jovanović. „Talas hapšenja“ je privođenje trojice izgrednika koji su maltretirali novinarku u Prokopu, a ovo drugo je dokaz da narodni poslanik i jedan od istaknutih lidera opozicije i organizatora protesta ima hm... ajmo reći, vrlo iskrivljenu percepciju stvarnosti. Možda raspoloženje građana u Srbiji ne vidi od ružičastih slonova... Krajnje dobronamerni savet njemu ćemo dati mi: „Čučni, Ćuto, u velikoj si nuždi!“

DAO ÐILAS DINAR DA UÐE U KOLO...

Pogrešan uvid u realnu situaciju u Srbiji, doduše, nije samo Ćutina slabost. Pre se može govoriti o endemskoj bolesti srpske opozicije. Otuda apel izvesnog Vladimira Terzića, advokata ekologa Zapadne Srbije, da „Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) sedne s Đilasom, Savom Manojlovićem, Zdravkom Ponošom, Zoranom Lutovcem, Miroslavom Aleksićem i Aleksandrom Ćutom Jovanovićem“ da zajedno „dogovore dalje poteze“. Hoće se reći da dosad nije bilo dogovora i međusobne koordinacije! Pisali smo već o dokazima da pomenuti opozicionari iza scene vuku konce dosadašnjih protesta, a sada ćemo dodati još jedan: pa baš zato što su sve organizovali Đilas, Savo, Miki, Ćuta... beogradski miting je završen apsolutnim fijaskom. Ironično je da su se baš oni sada bacili na ekologiju kad iz dosadašnjeg iskustva znamo da bi se zelen bor osušio da se oni za njega uhvate... Ali, tako je to, Đilas je svojevremeno dao dinar da uđe u kolo, polakomivši se na čast i mast, a sad bi dao dva da izađe, ali ne ide to tako... Teraju ga da i dalje ruši Vučića, iako mu je savršeno jasno da on to niti ume niti može... Za Šolakov tabloid Nova (opet oni!) izjavio je „da je samo promena vlasti garancija da neće biti kopanja litijuma i da će doći do korenitih promena u društvu, kao i da nema druge mogućnosti za promenu vlasti osim pobede na izborima“.

Svaku njegovu potpisujemo.

Problem je u tome što su on i društvo pokazali da ni na izborima ni na ulici nemaju snage ni da promene red vožnje vozova u Prokopu. I šta ćemo sad?