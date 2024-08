MINISTAR ĐURIĆ: Američka administracija jasna u osudi politike Aljbina Kurtija

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je američka administracija jasna u osudi politike Aljbina Kurtija ističući da bi Beograd voleo da vidi energičniju akciju predstavnika međunarodnih organizacija na Kosovu.

"Lepo je reći da su protiv jednostranih mera, ali ako Kurti ide dalje neophodno je da Kfor, Euleks i ostali iskoriste svoja ovlašćenja", kazao je Đurić na TV Pink.

Dve ambasade Srbije u Evropi dobile pretnje Kako kaže, Kurtijevo ekstremno delovanje ima šire konsekvence. U tom smislu navodi da su ambasade Srbije u dve prestonice dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada, a te pretnje dolaze iz ekstremističkih krugova naše dijaspore, građana Srbije albanske nacionalnosti. "Ovo spominjem jer neko iz Prištine sistematski godinama radi na stvaranju klime da je napad na sve što je srpsko dozvoljeno. Povišene su mere bezbednosti ovog jutra u našim konzularnim predstavništima i već je identifikovan jedan počinilac ovih pretnji. Međutim, to je rukopis koji je već viđen - izaberu lice sa istorijom mentalnih problema, a u pozadini se često kriju organizovane grupe", ispričao je Đurić. Dodao je da ne želi da iznosi detalje bez konsultacije sa bezbednosnim organima, jer, kako je rekao, ne želi da pogoršava poziciju, ali da može da kaže da su jutros povišene mere bezbednosti u delu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u Evropi.

O mostu na Ibru

Govoreći o situaciji u vezi otvaranja mosta na Ibru, Đurić ističe da Kurtijev režim od jeseni 2021. čini sve da promeni situaciju na Kosovu na štetu srpskog naroda.

"Radi na tome da potuno eliminiše srpske institucije, a to radi iz svojih političkih razloga jer pokušava da se profiliše kao nacionalni političar svih Albanaca u regionu, njegovi pipci se vide i u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori. Njegova stranka nije obična, to je radikalni ekstremni pokret vešt u propagandi i predstavljaju u međunarodnoj zajednici, a sprovodi mračnu etnonacionalističku politiku. Mi na Kosovu i Metohiji, naš narod na KiM to najbolje oseća. Uveden je režim za koji može da se kaže da je režim aperthejda za Srbe", naveo je.

U tom smislu podseća da je Srbima 14 meseci onemogućeno da trguju sa Srbijom, da ne mogu da kupe jedan čips ili flašicu koka kole samo što je proizvedena u Zemunu.

"Ono što je još gore jeste što nam je već sedam i po meseci zabranjeno isplaćivanje penzija, plata, socijalne pomoći. U međuveremenu, u toku je intenzivna akcija da se na severu promeni etnička struktura, ne radi se samo o pretnjama da će se otvoriti most", kazao je.

Đurić navodi da se juče obratio NDI drugim povodom.

"Smatram da je veoma loše da se jednom ekstremisti kakav je Kurti dozvoli da koristi demokratsku konvenciju u SAD kao platformu za promociju lažnih informacija i neistina za dešavanja u našem regionu", kazao je Đurić i dodao da smo još juče videli Kurtijevo obraćanje da će otvoriti most.

Ukazuje da je Kurti neko čija se vlada nalazi na restriktivnim merama i čije zvaničnike Stejt department već neko vreme ne prima.

"Njegovo učešće govori da osoba koja nastupa protiv politike Vašingtona dobija platformu da iznosi netačne informacije. Zato sam se obratio NDI i ukazao da njegov režim sistematski ugnjetava ljudska prava na KiM i već je imalo odjeka", ispričao je.

Na pitanje da prokomentariše izjave profesora na Univerzitetu Džon Hopkins Danijela Servera koji je rekao da vlast na Kosovu može da prihvati ili odbije koordinaciju sa saveznicima, ali da im je potrebno da poboljšaju odnose sa SAD i Evropom, Đurić kaže da ako to Server kaže jasno je da je Kurti preterao.

"Ako to kaže čovek koji je poznat kao neko ko nije naklonjen državnoj politici Srbije onda je jasno koliko je Kurti daleko otišao jer je reč o čoveku koji ima jake simpatije prema projektu nezavisnog Kosova. Ako je on došao dotle da kritikuje politiku Kurtija, onda je sve jasno", kazao je Đurić.

Govooreći o odnosima sa Amerikom, Đurić kaže da Srbija i SAD razvijaju odnose već 143 godine te da je uveren da u budućnosti ti odnosi mogu da se vrate na staze stare slave.

"Naš interes je da unapređujemo te odnose. Činjenica da su SAD postale partner broj 1 kada je reč o razmeni usluga doprinosi jačanju naše pozicije, međutim za našu poziciju dodatno je ključno što smo izvršili utucaj i podsticaj prema srpskoj zajednici u SAD da se aktivira", kazao je.

Kaže da Srbija želi jasne odnose Srba i Albanaca, produbljivanje saradnje sa državama regiona.

"U poslu smo pravljenja prijatelja. Radimo na tome da srpsku diplomatiju unapredimo, proširimo prisustvo na različite delove sveta", kazao je Đurić.

U tom smislu, navodi da danas ima čast da ugosti ministra spoljnih poslova Dominike. Kaže da je to mala država u Karipskom moru, ali da Srbija ne pravi razliku. "Mi želimo da pomognemo i negujemo to prijateljstvo i važno nam je da imamo prijatelje na koje možemo da se oslonimo", kazao je Đurić. Najavio je i da će krajem nedelje otputivati u Tongu gde će učestvovati na Samitu pacifističkih zemalja.

"Potrebno je 38 sati leta do tamo iz Beograda sa presedanjima i to je najkraća konekcija, ali velika mi je čast što ću predstavljati Srbiju tamo jer želimo da uspostavimo odnose sa nizom tih država", kazao je.

Na pitanje o situaciji u Pojasu Gaze i odnosima sa Izraelom, Đurić navodi da Srbe i Jevreje veže mnogo toga kroz istoriju, te da Srbiji preostaje da iskoristi to za uticaj jevrejske zajednice.

Kako kaže, kao ambasador u SAD radio je na tome da se poveže sa jevrejskom zajednicom u SAD i da im produbi znanje o stanju Srba na Kosovu i srpskoj nezavisnoj politici.

"Nastavili smo na tome da radimo i nastavićemo i u budućnosi. Mi želimo da što pre dođe do mirnog rešenja do kojeg je došlo nakon napada Hamasa 7. oktobra, želimo oslobađanje svih talaca koji su već više od 100 dana, želimo i da prestane stradanje civila i ubijanje nevinih. U tom smislu podržavamo napore dela međunarodne zajednice da se dođe do mirovnog sporazuma", kazao je Đurić.

Komentarišući spoljnu politiku Srbije, Đurić je podsetio da je na funkciju ministra spoljnih poslova došao u trenutku kada je bila inicijativa za izglasavanje Rezolucije o Srebrenici u UN i na borbu koja je vođena po tom pitanju, a koju je predvodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Istakao je da se paralelno sa tim procesom odvijao i proces članstva Kosova u Savetu Evrope.

"Mi vodimo izbalansiranu spoljnu politiku koja omogućava Srbiji da bude most na mnogim mestima", kazao je Đurić.

Kurir.rs/Kosovo online

Bonus video:

27:38 ISTORIJA NAŠIH ODNOSA SA NATO JE KOMPLIKOVANA I TEŠKA, ALI... Marko Đurić iz Vašingtona: Lobiramo za poziciju Srbije na zapadu