POVIŠENE MERE BEZBEDNOSTI! Ministar Marko Đurić: Dve ambasade Srbije u Evropi dobile pretnje

Ambasade Srbije su u dve velike evropske prestonice u prethodna 24 sata dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i naveo da po preliminarnim informacijama te pretnje dolaze iz ekstremnih separatističkih krugova dela naše dijaspore sa Kosova i Metohije, odnosno od lica albanske nacionalnosti.

- U saradnji sa drugim evropskim bezbednosnim organima se radi na tome da se ove pretnje preduprede i otklone, ali ovo napominjem zbog toga što neko iz Prištine već godinama sistematski radi na stvaranju klime u kojoj je napad na sve što je srpsko prihvatljivo - rekao je on za TV Pink.

Dodao je da ne želi da iznosi detalje bez konsultacije sa bezbednosnim organima, jer, kako je rekao, ne želi da pogoršava poziciju, ali da može da kaže da su jutros povišene mere bezbednosti u delu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u Evropi.

- Identifikovan je najmanje jedan počinilac ovih pretnji. Samo, znate kako oni to rade, to je rukopis koji je već viđen, osamdesetih i devedesetih godina. Oni izaberu lice koje, na primer, ima istoriju mentalnih problema, onda njega isture da bi to lice izbeglo pravnu odgovornost i ruku zakona, a u pozadini toga se često kriju organizovane grupe koje deluju sa političkom motivacijom - istakao je Đurić.

