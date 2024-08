PRETNJE SRPSKIM AMBASADAMA TREBA VEOMA OZBILJNO SHVATITI! Jeremić: Iza njih uvek stoje politički razlozi

Bivši ambasador SRJ u Nemačkoj Zoran Jeremić izjavio je da treba shvatiti veoma ozbiljno pretnje upućene dvema ambasadama Srbije da će biti meta terorističkih napada, a kako kaže, iskustvo je pokazalo da su takve pretnje uvek motivisane političkim razlozima.

- Takve pretnje treba uzimati vrlo ozbiljno. Bez obzira kako su upućene, kojim intenzitetom ili odakle su došle i šta nagoveštavale. One mogu biti delo nekih samostalnih činilaca, ali su u principu, iskustvo je pokazalo, uvek motivisane političkim razlozima i to onih zemalja ili u kojima se nalaze ta predstavništva ili prema kojima su okrenuta. Treba pratiti situaciju, podići nivo bezbednosti i obavestiti, pre svega, bezbednosne organe zemlje domaćina, što sam siguran da je već urađeno - izjavio je Jeremić, prenosi Kosovo Online.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je danas da su ambasade Srbije u dve prestonice dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada i da one dolaze iz ekstremističkih krugova dijaspore, građana Srbije albanske nacionalnosti, a na pitanje da li one mogu da se tumače i kao dodatni politički pritisak na Beograd povodom politike koju vodi prema Kosovu, Jeremić kaže da to može biti značajan pritisak ali da još nemamo dovoljno informacija o celom slučaju.

- Ne znamo o kojim zemljama se radi, nije rečeno. Ali, ako su to države koje su na bilo koji način involvirane u rešavanje kosovskog procesa ili pritiska na nas, onda to može da predstavlja značajan politički pritisak, jer često se te akcije terorizma i upravo rade preko nekih trećih lica ili organa, da ne bi svoju zemlju dovodili u tu poziciju da bude optužena za vršenje pritiska na takav način. Ali to treba procenjivati od zemlje do zemlje ili od pretnje do pretnje - kazao je Jeremić.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.