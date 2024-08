ŠTA STOJI IZA PRETNJI AMBASADAMA? Indikator da se širi lepeza ugrožavanja bezbednosti i hibridnih napada na Srbiju

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić otkrio je juče da su ambasade Srbije u dve velike evropske prestonice u prethodna 24 sata dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada, a kako je kasnije otlrio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić reč je o ambasadama i konzulatima u Nemačkoj i Austriji. Preteći mejl su, kako je naveo Dačić, dobili i aerodrom "Nikola Tesla"i Beogradski centar za bezbednosnu politiku, te da je MUP dobio zvaničnu informaciju da je reč o Denisu Krasnićiju (26) iz Švajcarske, čiji su roditelji s Kosova i Metohije.

- Krasnići se trenutno nalazi na KiM i izdat je nalog da se po povratku u Švajcarsku odmah javi u policiju - rekao je Dačić.

Kako saznajemo, svima je stigao mejl istog sadržaja.

- Stigao je mejl u kom je pisalo da će biti eliminisani u roku od 24 sata - naveo je naš izvor.

Rukopis

Šef diplomatije Marko Đurić prethodno je rekao na TV Pink da se, u saradnji s drugim evropskim bezbednosnim organima, radi na tome da se ove pretnje preduprede i otklone.

foto: MSP

- Ali ovo napominjem zbog toga što neko iz Prištine već godinama sistematski radi na stvaranju klime u kojoj je napad na sve što je srpsko prihvatljivo - rekao je Đurić.

Kako je objasnio, od juče ujutro su povišene mere bezbednosti u delu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u Evropi.

- Identifikovan je najmanje jedan počinilac ovih pretnji. Samo znate kako oni to rade, to je rukopis koji je već viđen osamdesetih i devedesetih godina. Oni izaberu lice koje, na primer, ima istoriju mentalnih problema, onda njega isture da bi to lice izbeglo pravnu odgovornost i ruku zakona, a u pozadini toga se često kriju organizovane grupe koje deluju s političkom motivacijom - naglasio je Đurić.

Širi kontekst

Stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez ocenio je za Kurir da su ove pretnje nastavak napada na Srbiju.

foto: Kurir tv

- Moramo imati u vidu da se pokazuje jedan široki front ugrožavanja svih vitalnih interesa Srbije. Ovo je još jedan dokaz i indikator da se lepeza ugrožavanja bezbednosti i hibridnih napada na Srbiju širi i proširuje na sve moguće aspekte. Ako vidimo šta se sve u poslednje vreme dešava u Srbije, videćemo da se sve situacije koriste da bi se izvršila destabilizacija države i njene vlasti. Svejedno da li je to nasilje i zločin u školi, pokušaj terorističkih akata na predstavnike naših službi bezbednosti, pitanje litijuma, pitanje takozvanog nelegalnih izbora, svakodnevno nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji, podmetanja oko namenske industrije i izvoza naoružanja... I kada im to sve izgleda nije bilo dosta, jer je odgovor Srbije bio mudar, odmeren, pametan i racionalan, sada su krenuli na naše ambasade. Stvari treba videti i shvatiti vrlo ozbiljno. Ovo nije dobra vest, ali ne treba da bude alarmantna. Jednostavno treba da nam bude signal i indikacija da moramo podići našu odbranu, našu bezbednost, naše bezbednosne službe na najveći mogući stepen - napomenuo je Kajtez.

I stručnjak za bezbednost Darko Obradović smatra da se ove pretnje moraju staviti u širi kontekst ugrožavanja nacionalne bezbednosti Srbije.

foto: Kurir televizija

- Analiza upućenih pretnji treba da obuhvati širi kontekst ugrožavanja nacionalne bezbednosti Srbije. Pitanje broj jedan glasi: zašto se sledbenici nezavisnog Kosova odlučuju na terorističke pretnje. Iz kog razloga je procenjeno da će uzdanje u terorizam primorati Srbiju na određene ustupke. Srbija treba da potraži najveću moguću podršku i aktivnost od političkog Zapada kako bi se efikasno eliminisali svi nepovoljni scenariji. Nadležni organi će sigurno povećati budnost i proaktivni operativni rad kako bi svi građani Srbije bili bezbedni, a naša diplomatsko-konzularna predstavništva sigurna. Ovo je treća teroristička pretnja i ugrožavanje u roku od dva meseca - kazao je Obradović.

U poslednja dva meseca Treća teroristička pretnja foto: Marko Karović, MUP RS, Privatna Arhiva U poslednja dva meseca ovo je treća teroristička pretnja, odnosno napad na državu Srbiju. Krajem juna Miloš Žujović, vehabija konvertit, u terorističkom napadu ispred izraelske ambasade u Beogradu teško je samostrelom ranio žandarma Miloša Jevremovića, posle čega je ubijen. Ovog vikenda desio se slučaj vehabije i teroriste Senada Ramovića, zvanog Becan, koga su specijalne jedinice ubile prilikom hapšenja i pucnjave koju je izazvao. Samo nekoliko dana kasnije ambasade Srbije su dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada.