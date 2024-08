NE VERUJEM DA ĆE KURTI KRENUTI NA KFOR Odalović: Odluka o otvaranju mosta na Ibru katastrofalna, može da ima nesagledive posledice

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je očigledno da u ovom trenutku, kada evropska administracija "spava" i kada su u Americi prioritet izbori, Kurti želi da ostvari svoju poziciju u tom međuprostoru. Njemu ne treba sukob sa "saveznicima", jer idu izbori, napominje Odalović.

Stav Brisela po pitanju otvaranja mosta na Ibru je nepromenjen, poručuje portparol Peter Stano. Da mora da bude deo dijaloga Beograda i Prištine, ponovio je i pomoćnik generalnog sekretara NATO-a. Ne menja svoju odluku ni Aljbin Kurti i iz Čikaga još jednom uverava - most će biti otvoren, a saveznici Prištine će o tome biti obavešteni.

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je Kurtijeva eventualna odluka o otvaranju mosta na Ibru katastrofalna, koja bi imala nesagledive posledice.

"NATO upozorava, odnosno Kfor koji ima punu odgovornost za mir i bezbednost, pogotovo kada je most u pitanju, šalje poruke da to neće dozvoliti i da praktično kažu Kurtiju – mani se ćorava posla“, rekao je Odalović.

Dodaje da Peter Stano šalje drugu poruku pokušavajući da vrati dijalog u život i da to bude jedna od tema o kojoj bi se razgovaralo.

foto: Kosovo onlajn

Kurtijevi "saveznici" su o svemu bili obavešteni

"Očigledno je da se u ovom trenutku kada evropska administracija još spava, kada su u Americi prioriteti izbori, Kurti u međuprostoru pokušava da ostvari neku svoju poziciju. Ima jedna rečenica koja govori o svemu onome što se dešavalo zadnjih par godina. Kurti je rekao da će saveznici biti obavešteni. To znači da je on sada potvrdio da sve što je do sada radio, njegovi saveznici su bili obavešteni“, kaže Odalović.

To znači, kako kaže Odalović, da Kurti "dole“ nije ništa radio, a da nije imao punu saglasnost, odnosno da bar nije obavestio, a da mu nisu "saveznici" rekli da to ne radi.

"Od nasilnog upada na sever, preko cirkusa sa izborima i svo nasilje koje se posle toga dešava i okupacija praktično prostora severnog dela Kosova i Metohije. Očigledno je da su saveznici sve to znali i da nijednog trenutka ga nisu zaustavili“, ističe Odalović za RTS.

Sada su mu, kako navodi Odalović, poslali poruku da mu neće dozvoliti, što to govori o tome da su svesni, oni koji takve poruke šalju, kakve bi posledice bile, ukoliko bi se ovakva jednostrana odluka Kurtija donela ili sprovela.

Adut Prištine

Postoje još tri mosta koje povezuju grad i koji su preko reke. Međutim, Odalović navodi da je za centralni most na Ibru Kurti rekao da je to poslednji simbol "koji treba srušiti da bi on praktično zagospodario u punom kapacitetu severom Kosovima i Metohije".

"To je njegov strateški bio cilj, to je njegova politika. To on apsolutno ne krije i to će mu biti u njegovoj izbornoj kampanji možda i najjači i jedini adut koji će prodati lokalnim Albancima da bi dobio njihovu podršku“, dodaje Odalović.

"Sve osude Kurtijevog ponašanja i tih odluka koje su avanturističke, autistične, su naišle na osudu političkih partija kosovskih Albanaca samo sa jednom porukom – kvarišnam odmnose sa saveznicima. Niko ne brine o Srbima, niko ne razmišlja o posledicama, niko ne govori ni o čemu“, kaže Odalović.

Pre 25 godina most sprečio pogrom Odalović ističe da je most na Ibru je pre 25 godina sprečio pogrom. "Tu je zaustavljen pogrom koji se desio na ostalom delu Kosova i Metohije. Znači, na tom mostu prvo branioci mosta, odnosno Srbi koji su organizovali da zaustave rulju koja je dolazila iz južnog dela Kosovske Mitrovice sa namerom da uradi ono isto što je uradila u svim drugim sredinama južno od Ibra. Francuski kontingent KFOR-a je stao. Tu su izgubili ljudski životi, 2004. godine se ponovio scenario sa ljudskim žrtvama i opet je, zahvaljujući Kforu, zaustavljen taj pogrom“, podvukao je Odalović.

Kurti i Kfor

Govoreći o odnosu Kurtija i Snaga Kfora kaže da ne veruje da će Kurti krenuti na Kfor.

"Mislim, nema on tu snagu, nema tu hrabrost, nema tu drskost. On će razumeti sve ove poruke vrlo dobro, jer njemu, čini mi se u ovom trenutku, sukob sa saveznicima, kako ih oni zovu, ne treba jer ima izbore. On ima izbore za koje on nema nijednu temu, sem teme da je on uspostavio punu vlast na severu Kosova i Metohije i da je on neko ko upravlja tim prostorom", zaključio je Odalović.

Kurir.rs/RTS