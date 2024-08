Ambasade Srbije i konzulati u Nemačkoj i Austriji dobile su pretnje da će biti meta terorističkih napada, a ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić naveo je da te pretnje dolaze iz ekstremnih separatističkih krugova dela naše dijaspore sa Kosova i Metohije, odnosno od osoba albanske nacionalnosti.

Ministar policije Ivica Dačić dodao je da je preteće poruke uputio Denis Krasnići iz Švajcarske, koji se trenutno nalazi na KiM i izdat je nalog da se po povratku u Švajcarsku odmah javi u policiju.

03:51 OVO JE SPOJ RADIKALNOG TERORIZMA I ISLAMSKOG FUNDAMENTALIZMA Miletić: Nisu Amerikanci još pre dva meseca upozorili EVROPU

Gosti Pulsa Srbije ovim povodom bili su Ivan Miletić, analitičar i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

- Ja bih to gledao u nekom širem spektru. Sjedinjene Američke Države su prvo objavile alarm za ceo svet, pa su pre jedno dva meseca objavile za svoje vojne baze u Evropi. Imali smo i Olimpijske igre, imali smo i Evropsko prvenstvo u fudbalu. Tako da su očito nešto su snimili na terenu. I sad, pošto se ništa nije desilo, imate usamljene likove koji pokužavaju da se dokažu svojim organizacijama. A s druge strane, imate i ta politička kretanja, celo to podizanje tenzije oko mosta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, koje dodaje ulje na vatru. Situacija je dovoljno ozbiljna da imamo i vest da je šef CIA stigao u Sarajevo i dolazi u Beograd - rekao je Ivan Miletić.

Drugi sagovornik voditeljke Anastasije Čanović posmatra najnovije pretnje iz drugog ugla.

- Ja primećujem jedan rast radikalizma, prebacivanje nasilja u politiku. To je ono što je Kurti uradio na Kosovu i Metohiji. Pa je onda nekako podizana tenzija u Bosni i Hercegovini. I mi sad imamo jednu vrlo nezahvalnu poziciju, gde vidimo da je Senad Ramović, ubijeni terorista mudžahedin, bežao prema Kosovu i Metohiji. Znači vi imate sad spajanje radikalnih šiptarskih terorističkih grupa sa islamskim fundamentalizmom. I to je ono što mi znamo da je na području Kosova i Metohije najviše islamista bilo po broju stanovnika. Vi imate to preplitanje slamskog fundamentalizma i neko se setio da ih upregne u smeru destabilizacije regiona. I to je po meni vrlo evidentno - smatra Dejan Miletić.

