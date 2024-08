MINISTARKA DUBRAVKA ĐEDOVIĆ ODGOVORILA DRAGANU ĐILASU Zakon o rudarstvu je promenjen dok je on bio na vlasti, ali na štetu države!

Ministarka rudarstva i energetike Dubarka Đedović Handanović odgovorila je na izjave Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, o zakonskom uređenju rudarstva.

- Povodom populističkih predloga Dragana Đilasa o zakonskom uređenju rudarstva u Srbiji, podsećam da je zakon promenjen dok je on bio na vlasti, ali na štetu države! - poručila je ona u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i dodala:

- Zakoni od 1995. do 2005. godine davali su prioritet nosiocu istraživanja, ali nije mogao postati nosilac eksploatacije bez ugovora sa državom. Izmene Zakona o rudarstvu iz 2006. ukinule su obavezno ugovaranje sa državom.

Ona je istakla i da Ministarstvo rudarstva i energetike priprema izmene Zakona o rudarstvu kako bi još više ojačalo kontrolu i zaštitilo interese države.

- Što se tiče zabrane izvoza sirovina, to je bajkovit predlog s obzirom na međunarodne obaveze Srbije, posebno u vezi sa EU. Da li Đilas predlaže prekidanje odnosa sa EU i izolaciju Srbije i od ostatka sveta? Slično pitanje se postavlja i za predlog o nacionalizaciji imovine i prava investitora - da li to ima za cilj da otera investitore (kako domaće tako i strane) ili poboljša investicionu klimu? Jel to podrazumeva izolaciju Srbije ili napredak Srbije? Ne želi odnose sa Kinom i Rusijom, a onda predlaže prekidanje pristupnih pregovora sa EU, takvim zakonodavnim rešenjima. Liči da mu je cilj da izoluje Srbiju i prekine dalji rast i napredak naše zemlje. A izolacija od celog sveta znamo šta bi nam donela, i politički i ekonomski - navela je Đedovićeva i poručila:

- Rudarstvo je ključni sektor za razvoj naše privrede i ekonomije, tako je bilo vekovima unazad i biće ubuduće, i zato ga treba uređivati odgovorno i temeljno, a ne iznositi paušalne, populističke i bajkovite predloge koji ni na papiru ne izgledaju dobro, a kamoli u praksi!

Kurir.rs