TALAS TERORIZMA Terorističke pretnje i udari podigli bezbednosne službe na noge! Reakcija Srbije pokazala da smo OZBILJNA DRŽAVA!

Aktuelne pretnje ambasadama i konzulatima Srbije u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj da će biti meta terorističkog napada već su treća opasna situacija koju su izazvali ekstremisti i teroristi u protekla dva meseca.

Bezbednosne službe Srbije su se u vrlo kratkom vremenskom roku suočile sa dva ozbiljna napada pripadnika vehabijskog pokreta na naše policijske službenike, a sad su se na meti albanskih separatista našla i diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u srcu Evrope.

Sinhronizovano

Programski direktor Instituta za javnu diplomatiju Ivan Miletić kaže za Kurir da su pretnje veoma opasne, ma od koje terorističke organizacije dolazile.

- Ne smeju se smatrati naivnim, i ukoliko imamo ovako zgusnute tri ili četiri pretnje, znači da je to sinhronizovani obaveštajni i tehnički rad. U suštini, pokušavaju da vide i mogli su da vide da sve bezbednosne službe rade. U Švajcarskoj i Nemačkoj su dali tačno ime i prezime osobe koja je slala preteće poruke našim ambasadama. Mi smo sad imali kao pretnju vehabije i albanske separatiste, ali tu nema razlike, jer je islamski fundamentalizam isti. On se samo grana po dubini ili horizontali i na osnovu toga se oni dele na takozvane borbene grupe. Ali sve je to jedna ista mreža povezana sa Islamskom državom, koja je aktivna i funkcioniše i u Africi i u raznim delovima sveta, a Balkan je jedna od njihovih operativnih teritorija - objašnjava naš sagovornik, dodajući da podizanje tenzije zbog mosta u Kosovskoj Mitrovici samo doliva ulje na vatru.

Miletić podseća da je tokom leta širom Evrope bilo terorističkih pretnji, pa su prvo američke vojne baze na evropskom tlu stavljene u visoku pripravnost zbog toga, a meta je bio i Pariz zbog Olimpijskih igara, kao i Nemačka zbog Evropskog prvenstva u fudbalu.

- To su situacije kad se terorističke ćelije aktiviraju i u suštini testiraju sistem. I oni prate i gledaju da što više saznaju iz reakcije bezbednosnih sistema pojedinih država - napominje on.

Atmosfera nesigurnosti

Savetnik premijera Srbije za bezbednost Miroslav Bjegović ocenjuje da se određeni događaji, iako na prvi pogled nepovezani, mogu posmatrati kao organizovani i dirigovani s ciljem destabilizacije Srbije.

- Aktuelne bezbednosne pretnje na osnovama terorizma u poslednjih četrdesetak dana možemo dovesti u određenu bezbednosnu međuzavisnost, usmerenu na ugrožavanje sistema nacionalne bezbednosti Srbije. Cilj je da se stvori atmosfera da postojeća vlast nije u stanju da zaštiti svoje građane i institucije, pa je zato treba menjati, a to je jedan od osnovnih elemenata i ciljeva terorističkih akata. Siguran sam da su ove aktivnosti organizovane i dirigovane iz nekog zapadnog obaveštajnog centra, kao što će biti događaji u septembru, poput najavljenih protesta u Beogradu protiv projekta "Jadar". Najavljeno je rušenje ustavnog poretka. Istovremeno će započeti jednostrana akcija otvaranja mosta na Ibru, gde su strane obaveštajne agenture pronašle podobne Srbe da se priključe i podrže ove projekte, koji svi zajedno imaju istovetan cilj - rušenje postojeće vlasti sa Aleksandrom Vučićem na čelu - objašnjava Bjegović.

On naglašava da zbog svega ovoga naš bezbednosno-obaveštajni sistem mora delovati preventivno, profesionalno i odlučno protiv onih koji pokušavaju da dignu ruku na državu i njene građane.

- Svi zlonamerni i neprijatelj naše zemlje moraju shvatiti da je Srbija ozbiljna država i da njene bezbednosne snage neće dozvoliti ostvarenje stranih prljavih ciljeva i njenih izvođača radova na terenu - kaže naš sagovornik.

Terorizam u četiri čina 29. jun: Pripadnik vehabijskog pokreta Miloš Žujović iz samostrela je teško ranio žandarma ispred Ambasade Izraela u Beogradu 17. jul: Albanac s Kosova Faton Hajrizi ubio je policajca Nikolu Krsmanovića i ranio policajca Vjekoslava Ilića 17. avgust: Vehabija Senad Ramović Becan ubijen je u okršaju s policijom na teritoriji Novog Pazara, jer je odbio da se preda. On je ranije bio osuđivan zbog terorizma, a izdavao je stan Milošu Žujoviću. 19. avgust: Ambasade Srbije u Berlinu, Beču i Bernu dobile su pretnje da će biti meta terorističkog napada.

Pretio i bombom Krasnići slao preteće poruke i pre tri godine Denis Krasnići (26) iz Švajcarske, poreklom sa KiM, koji je poslednjih dana slao preteće poruke ambasadama Srbije u više zemalja, i pre tri godine je Ambasadi Srbije u Švajcarskoj poslao mejl uvredljive i preteće sadržine, prenosi Kosovo onlajn. Poruka koja je 17. oktobra 2021. godine poslata Ambasadi Srbije u Švajcarskoj, na jedan od zvaničnih mejlova, izuzetno je uvredljive i preteće sadržine, a došla je nakon vesti u prištinskim medijima da je na Jarinju neko pucao, prenosi ovaj portal. foto: Ustupljene fotografije - Ako i dalje budete pokušavali da napadnete policiju na Jarinju kod Severne Mitrovice i sve dalje negativno, onda ćete videti šta će da vam se desi i sa kim imate posla. Prokleti ku**ini sinovi, ja ću gledati da u narednih 48 sati pošaljem pismo bombu... koju ću sam napraviti i da vas u Bernu i vaše pretpostavljene u Beogradu svakog posebno ubijem bombom, vi ratnički raspoloženi ku**ini sinovi - piše u poruci. Mejl adresa sa koje je stigla pretnja glasila je na ime Denis Krasnići. On je i pre nekoliko dana uputio preteće poruke beogradskom aerodromu, ambasadama i konzulatima u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj i Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je prekjuče da se Krasnići trenutno nalazi na KiM i da je izdat nalog da se po povratku u Švajcarsku odmah javi policiji.

