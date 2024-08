"Kada iza NVO stoji strani novac, znamo za koga rade" Stručnjaci bez dileme: Dezinformacijama plaše ljude u cilju rušenja države

Od pada Berlinskog zida i kraja Hladnog rata, više revolucija širom sveta bilo je potpomognuto. Glavnu ulogu u takvim revolucijama odigrale su nevladine organizacije (NVO) i studentsko-omladinske organizacije, koje si bile iz određenih centara finansirane i obučavane.

Ove organizacije su činile glavnu udarnu snagu antisistemske propagande koja je na kraju često dovodila do pada izabranih vlasti.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su prof. Predrag Marković istoričar, Stevica Deđanski predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Ibro Ibrahimović član Predsedništva SPS.

Ibrahimović je definisao trenutno stanje u našoj zemlji u svetlu događaja nakon raznih protesta:

- Moramo imati u vidu da su finansiranja nevladinog sektora transparentna, pričamo o donatorima, a tačno na sajtu možete da vidite za šta su pare opredeljene. Dakle, ovde jeste problem zloupotreba tog novca i poverenja svojih investitora, tu ne vidim krivicu investitora, osim što ne prekinu slanje novca. Ovde je veći problem u tome da postoje crni fondovi, pitanje je da li oni idu iz kriminalnog miljea ili novac dobijaju od srpskog medijskog tajkuna koji ima u interesu da sruši aktuelnu vlast. Za nezadovoljstvo je potrebna jedna situacija, jedna dezinformacija, videli smo u Velikoj Britaniji kako se to desilo sa migrantima. U ovom trenutku, može se manipulisati rudnikom litijuma, to je stručna tema, koja zahteva stručne ljude, a mi smo u more dezinformacija preneli na ulice, te se to prebacilo na ljude, koji su u strahu izašli jer smatraju da su im zaista životi ugroženi, da će se rađati deca bez ruku, nogu... To je dovoljan broj ljudi da oni koji su to pokrenuli artikulišu proces, te krenu u pokušaj da ruše vlast. Doduše, država je pokazala spremnost da se sa takvim izazovima izbori.

Deđanski je analizirao da li su tokovi novca NVO transparentni i da li mogu da opravdaju novac:

- Jednostavno je, sve smo mi to doživeli, znamo sa kakvim izmišljotinama je došlo i do bombardovanja. Kada znamo da iza neke NVO stoji strani novac, mi znamo za koga radi, zašto to ne bi bilo transparentno. Činjenica je da se u zadnje četiri godine učetvorostručio priliv novca za nevladin sektor. Meni se čini da to nije slučajno, tada su krenuli veći pritisci za Kosovo, Srebrenicu... To su politički lešinari, kao i ljudi koji su politički probali da iskoriste situaciju u osnovnoj školi koja je bukvalno sve građane potresla. Postoji veza između protesta Srbije protiv nasilja i kopanja litijuma, isti su ljudi, iste nevladine organizacije, ista priča. Dolaze napadi i rečenice kao što se pričaju u Zagrebu, Prištini i Sarajevu.

Marković je komentarisao posetu direktora CIA Vilijama Barnsa Sarajevu:

- To je ono što se zove osmatračka misije, da uvide kakva je situacija, a ako je pametan ublažiće pritiske na Dodika koji ne vode ničemu. Diže se nepotrebni spin oko Dodika. Srbija sada ima oko mnogo čega da pregovara sa Amerikom, a jedan od naših uslova je sigurno zaštita Republike Srpske. Nestala je priča o sankcijama Rusiji, a tu je naša država odigrala maestralnu partiju šaha, ali to će se jednog dana sve znati. Gde je sada ta priča? Sigurno ima svoj razlog. Pozicija Srbije je mnogo bolja jer imamo oko čega da pregovaramo, mi nismo primorani da slušamo svaki ultimatum Amerike ili EU. Ne treba precenjivati CIA, oni su uglavnom upropastili svakog svog saveznika.

