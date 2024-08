"LAŽI O KVALITETU VODE IZMIŠLJAJU STRANKE KOJE SU HTELE VODOVOD DA PRODAJU STRANCIMA" SNS Novi Sad: Bore se za jeftine poene!

Ne postoji granica besprizornosti i bezobrazluka za novosadsku opoziciju, navode u Gradskom odboru Novi Sad Srpske napredne stranke. Taman kad građani pomisle da su bestidnim lažima, fizičkim napadima na neistomišljenike, uništavanjem imovine, pretnjama političkim rivalima i njihovim porodicama, dostigli ljudsko i političko dno, oni odu korak dalje. U borbi za jeftine političke poene i dva minuta na nekoj tajkunskoj televiziji, počeli su da zloupotrebljavaju i svoju decu. Na konferenciji za novinare o kvalitetu vode u gradskom vodovodu izneli su gomilu neistina, besmislica i kleveta, koje spadaju u domen naučne fantastike i krivičnog dela uznemiravanja javnosti.

Kolovođa u tom sramotnom performansu je BorislavNovaković, najpoznatiji prestupnik među novosadskim političarima. Ekspert za nestanak celog bulevara i 4,5 miliona evra, virtuoz za teleportaciju i istovremeni boravak na dva stotinama kilometara udaljena mesta, osuđeni nasilnik zbog sukobljavanja s policijom, preko noći je postao stručnjak za mikrobiologiju, molekularnu biologiju i biohemiju. Samo takvom intelektualnom i etičkom gigantu može poći za rukom da svaka reč koju izgovori predstavlja neistinu i besmislicu. Njemu društvo nije hteo da pravi čak ni lažni humanitarac koji deci prodaje steroide, nego se sakrio iza svoje supruge, koja osim što je zloupotrebila vlastitu decu, nije iznela ništa što bi se moglo imati obrise kakvog-takvog argumenta.

Sve što je o vodi opozicija rekla juče, danas, prethodnih dana, i što će govoriti ubuduće, predstavlja obmanu i prevaru. Ako su minimalne količine nametoda koje su pronađene u vodovodu toliko opasne, zašto onda Igor Pavličić nije podneo ostavku 2010. godine, kada je nalaz bio drastično lošiji? Zašto ostavku nije podneo direktor "Vodovoda" Branko Bjelajac? Zašto Borislav Novaković tada nije držao konferenciju za novinare i tražio ostavke i smene? I zašto tada nije brinuo o zdravlju Novosađana?

Odgovor je jednostavan - zato što ih ni tada, kao ni danas nije briga za Novosađane. Umesto brige, imali su plan da "Vodovod" prodaju strancima, tvrdeći da grad nema para da investira u rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže. U isto vreme su u "Vodovodu" zaposlili 250 stranačkih ljudi na čije plate su spiskali dve fabrike vode i desetine kilometara kanalizacije. Koliko su lagali, koliko su pljačkali i koliko su nameravali da opljačkaju govori podatak da je od dolaska Srpske napredne stranke na vlast krajem 2012. do maja 2024. u razvoj vodovoda i kanalizacije iz gradskog budžeta investirano 14 milijardi dinara, odnosno 119,6 miliona evra. Izgrađeno je 135 kilometara nove i rekonstruisano 156 kilometara postojeće vodovodne mreže. Izgrađena su dva nova rezervoara vode, dograđena je fabrika vode "Štrand", urađena je regeneracija 37 bunara, sanirano 12 filterskih polja i osam bunara. Pored toga, izgrađeno je 303,5 kilometara nove i rekonstrusano 16,9 kilometara postojeće kanalizacione mreže. Izgrađeno je 35 crpnih stanica i četiri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Srpskoj naprednoj stranci nisu trebali strani partneri

Srpska napredna stranka je brinula o budžetu. Srpska napredna stranka radi za građane. Srpska napredna stranka je domaćinski upravljala gradom. I nastaviće da domaćinski upravlja gradom.

Kad bi im se pružila prilika, završili bi ono u čemu smo ih prekinuli 2012. godine. I građani treba da znaju da je njihov jedini plan rasprodaja najvrednije gradske imovine.

Za razliku od njih Srpska napredna stranka će nastaviti da razvija Novi Sad i unapređuje kvalitet vodosnabdevanja. Izgradićemo kanalizaciju do svake kuće. Izgradićemo Centralni prečistač otpadnih voda. Dovešćemo nove fabrike da Novosađani imaju gde da rade i primaju plate. To je naš Novi Sad sutra. To je naš Novi Sad budućnosti. S njima Novi Sad ne bi dočekao sutra. Uništili bi ga još brže nego prvi put. Oni su apostoli propasti.

