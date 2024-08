"STO DANA JE DOVOLJNO VREMENA DA SE PREPOZNA UČINAK MINISTRA!" Zirojević: On je morao imati jasnu ideju o tome šta će raditi

Premijer Srbije, Miloš Vučević, ekskluzivno je za Kurir televiziju najavio rekonstrukciju Vlade, ističući da je ova odluka već bila tema razgovora sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

Iako vremenski okvir za rekonstrukciju još nije preciziran, Vučević je naglasio važnost kontinuiranog praćenja i ocenjivanja rada ministara i ministarstava, ističući da svi članovi Vlade, uključujući i njega samog, moraju pokazati osećaj odgovornosti.

- A osećaj odgovornosti pre svega znači da niste tu zacementirani u nekom ministarstvu ili u Vladi, nego da imamo neka prolazna vremena na 100, 400, 800, 1.200 ili 1.500 metara, kao u sportu. Gledamo ko kako trči i ko je šta uradio. Počevši prvo od mene, naravno, da ne bude bilo kakve zabune - poručio je on za Kurir.

U jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo, i Ognjen Gogić, panalitičar, gde su se dotakli brojnih tema, među kojima je bila i moguća rekonstrukcija Vlade.

- Budući da ipak deluje da je 100 dana prekratak rok da bi se dala ocena o tome da li neki ministar zadovoljava kriterijume ili ne, i da li treba raditi na rekonstrukciji Vlade, to je pitanje koje i ja postavljam. Međutim, kada uzmemo u obzir da je ovo Vlada kontinuiteta, koja je faktički nastavak mandata prethodne Vlade, bez značajnijih promena u vođenju politike, možemo reći da postoji duži vremenski period u kojem se procenjuje rad ministara. Moguće je da su ove priče zapravo u funkciji disciplinovanja ministara ili poticanja na bolji rad. Ipak, pitanje ostaje da li ova priča zaista predstavlja najavu brze rekonstrukcije ili služi kao upozorenje. Zbunjujuće je da se tako rano govori o rekonstrukciji, posebno s obzirom na to da su letnji meseci bili period odmora, kada se nije očekivao veliki posao. Videćemo šta će biti doneto na tom planu - rekao je Gogić.

Zirojević se potom nadovezala:

- Postoji mnogo problema koje treba rešavati. Ako postavite nekog za ministra u današnje vreme, on mora biti stručan, imati jasnu ideju o tome šta će raditi kada postane ministar, bez obzira da li je reč o kontinuitetu ili je novi član Vlade. Nažalost, sada živimo u vremenu kada letnji i zimski odmori ne mogu trajati duže od sedam dana, jer bi to značilo nagomilavanje posla i obezvređivanje funkcije. Konkretno, pitanje litijuma je samo jedno od mnogih koje se mora adekvatno predstaviti javnosti, kako bi građani, koji se ne razumeju u sve teme, mogli da formiraju mišljenje na osnovu stručnosti, a ne ličnih simpatija. Pored toga, neophodno je da zakonodavni okvir jasno reguliše rad nevladinih organizacija koje imaju za cilj zbunjivanje javnosti - rekla je Zirojević.

Na pitanje da li je to dovoljno dug period da se shvati ko je kako radio i kome je vreme za promenu, Zirojević je rekla:

- Sto dana je dovoljno vremena da se prepozna učinak ministara, posebno u slučaju kada dolaze pripremljeni i svesni da mogu biti zamenjeni u bilo kom trenutku. Brze promene omogućavaju da nijedan problem ne ostane nerešen dugo. Možda nismo navikli na takvu praksu, ali to može biti efikasan način rada.

Gogić se potom osvrnuo na situaciju na KiM-u, gde je jedan od ključnih problema otvaranje mosta na Ibru.

- Prvo, treba istaći da je sever Kosova sada pod punom kontrolom kosovske policije, što uključuje i specijalne jedinice. Postoje mostovi koji već povezuju sever i jug, ali most na Ibru je simbolično i logistički važan. Srbi na severu Kosova vide taj most kao simbol prošlih incidenata i potencijalne nove opasnosti. Otvaranje mosta bi moglo dovesti do toga da kamioni i oklopna vozila prelaze u severni deo Mitrovice, što bi dodatno destabilizovalo situaciju. Iako je KFOR pojačao prisustvo na mostu i poslao poruku da neće oklevati da upotrebi silu, to nije učinjeno zbog bezbednosti Srba, već zbog održavanja vlastitog mandata. Međutim, bitno je da se pokaže da postoje granice preko kojih se ne može preći, i da Priština ne može jednostrano odlučivati o pitanjima koja se tiču bezbednosti - rekao je Gogić.

Zirojević ističe da ovakvi potezi Kurtija mogu dovesti do novih bezbednosnih rizika za region.

- Pitanje je da li Kurti deluje samostalno ili uz podršku međunarodnih aktera. Kosovo i Metohija su prostor na kojem NATO ima strateški interes, i teško je zamisliti da bi se ovakve stvari dešavale bez određenog nivoa prećutnog odobrenja. Međutim, Srbija mora jasno postaviti crvene linije koje se ne smeju preći, kao što su zaštita Srpske pravoslavne crkve i imovine, ali i zaštita građana od samovolje i hapšenja bez dokaza. Na globalnom nivou, postavlja se pitanje koliko se glas Srbije čuje i koliko je razumljivo šta mi zapravo tražimo i branimo.

