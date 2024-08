NIŽE CENE U SRBIJI U NAREDNIH 10 DANA Vučević: Mislim da ćemo imati dobre vesti i dvocifreni skok minimalca

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je danas da ćemo nakon sednice Socio - ekonomskog saveta, ukoliko se postigne dogovor sa Sindikatima i Unijom poslodavaca, imati dobre vesti i dvocifreni skok minimalca, odnosno značajno povećanje imajući u vidu, kako je rekao, sve okolnosti.

On je rekao da će to povećanje biti veće nego što su inflatorna kretanja.

- Imaćete zvaničnu informaciju u ranim popodnevnim satima. Podićićemo životni standard koji utiče na kvalitet života. Nije to lako, Sindikati očekuju veće zarade - rekao je Vučević za TV Prva.

Ko diktira cene namirnica?

- Otvorio sam tu temu na sednici BDP, sad nas čeka nova sednica. Juče sam imao konkretizaciju te teme. Razgovarao sam sa predsednikom republike više puta. Prvi put sam imao sastanak sa predstavnicima najvećih trgovinskih lanaca i predstavnicima PKS, i naravno ministrima. Mislim da ćemo imati konkretne stvari koje ćemo saopštiti u narednih desetak dana, a gde će građani osetiti pravičniji odnos cena. Nećemo da ugrozimo mogućnost trgovcima da rade, oni su veliki poslodavci. Njih 9 koliko ih je bilo na sastanku zapošljava ogroman broj radnika - rekao je premijer Vučević.

Kako je istakao, cilj je da se analizira zašto je neki proizvod skuplji u Srbiji u odnosu na neke druge zemlje.

- Mislim da ćemo imati dobre mere. Da vidimo ko sve utiče na krajnju cenu proizvoda. Taj lanac nije kratak. Nije to piranje poreske ili carinske politike. Gledaćemo da što bolje kontrolišemo cene da budu pravičnije, pre svega za namirnice koje su suštinski najpotrebnije i suštinski čine potrošačku korpu - kazao je premijer.

O zaradama

- Da pravimo odnos pravičnije raspodele onoga što se proizvede i stiče u Srbiji, da ne bude da neko ima enormne plate, da vodimo računa o onima koji imaju manje zarade. Želimo dalji rast Srbije, da možda do kraja godine pređemo 900 evra prosečne zarade u Srbiji, u maju smo imali 855 evra. Cilj je da do kraja 2027. da prosečna zarada bude 1.400 evra. Ništa manje važno 650 evra prosečna penzija da bude i 650 evra minimalna zarada. To je naš cilj, ako budemo uspešniji bićemo još zadovoljniji. Ovo je tačka kojoj težimo i nadamo se da neće biti nepredviđenih okolnosti. Očekujemo rast penzija od 10 odsto i ne smemo da dozvolimo da bude velika razlika u rastu pata i penzija.

Promene u sastavu tima, rekonstrukcija vlade

- Rekao sam prirodnu političku stvar, ne možete garantovati da će svi biti u punom mandatu bez obzira kako će raditi. Prirodno je da imate presek stanja i rezultata. Praćenje rezultata rada je lekovito i neophodno, to je stvar političkog dogovora, da li ćemo da radimo na šest meseci, godinu dana... Niste vezani za vremenski okvir, nije doneta odluka ni o jednom ministru pojedinačno, svi su pod lupom, političkom, pod lupom javnosti, pod lupom predsednika države, predsednika vlade. Ako se neko ne bori, mora da bude zamenjen, to je prirodno. Možda se desi čudo političko pa da svi pokažu da su iznad proseka ostvarili rezultate. Nije doneta odluka, nemamo ime koje treba da bude zamenjeno, nije određen tačan datum ali mislim da su prirodne stvari šest meseci od vlade, godinu dana... Videćemo ko je kako radio pa ćemo da pričamo.

O protestima protiv Rio Tinta

- Mislim da treba da se priča javno i otvoreno. Ljudi su izbombardovani različitim informacijama, piše svako ko šta stigne, malo njih je stručno da priča o tim stvarima koje moraju biti sturčno objašnjene. U takvom ambijentu se stvara utisak nesigurnosti, nerazumevanja, sumnje, bojazni i mislim da period koji je pred nama, rekao sam otvoreno da ne vidim da je moguće da je sve idealno, da imamo diskusiju o svim pitanjima. Pričao sam sa predsednikom države, taj projekat je važan u to nema sumnje, ne može Srbija da stane zbog jednog projekta, ima i druge projekte. Mora da se bavi rastom plata, minimalne zarade, kontrolisanjem potrošačkih cena, jačanje vojske, EXPO, kako da sačuvamo narod na KiM, kako da sačuvamo Republiku Srpsku u okviru BiH, put u EU, mnogo je drugih tema...

- O ovoj temi treba javno pričati sa pozicije struke. O rudarstvu malo ljudi zna, to zahteva stručnu analizu, kako da se to radi, ako može, ako ne ugrožava zdravlje ljudi, ako ne ugrožava životnu sredinu možemo da pričamo o tom projektu. Srbija insistira da se sirovina ne izvozi nego da se dalje koristi u Srbiji, da kod nas postoji lanac vrednosti, fabrike za katode, baterije, gavrike za električna vozila da zarada ostaje u Srbiji za naše građane. Ništa se neće raditi dok se ne dobije od strane struke garancije, i od domaće i od strane struke. Niko od nas nije lud da radi nešto protiv sopstvene države, svi živimo tu, sve je to naša država. Niko nema rezervne adrese. Niko se ne igra sa sopstvenom državom. Nebrojano puta sam slušao da će neko da potopi grad, da će nešto da nestane, nije se to desilo... Da čujemo šta će struka da kaže, da li rudariti ltiijum i ako da, na koji način. A mi onda diktiramo uslove kompaniji koja to treba da radi. Nemojte da imate dilemu da će neko ko dođe na vlast oterati Rio Tinto, neće ga oterati neko ko ga je doveo ako dođe na vlast. Često se zanemaruje kad je došao Rio Tinto i ko ga je doveo, ko mu je davao prve dozvole, ko ga je promovisao.

Dobar sastanak sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju

Vučević je rekao da je imao dobar i emotivan sastanak sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Bačke Palanke, kao i da će se problemi koje imaju rešiti u narednih pet do šest meseci.

- Roditelji su otvoreno razgovarali i sasuli mnoge stvari. Ja sam izašao sa konkretnim stvarima, rekao da nemam vremensku mašinu, ne mogu vratiti vreme unazad, ne možemo da ispravimo nešto što možda treba da se uradi pre 20-25 godina. Problem postoji, oni su sami rekli, od 1996. Znate da je neko to uradio 1996. bilo bi nam svima lakše. Nije. Ali ajde da završimo to do kraja 2024. Ajde da u 2025. počne da radi taj dom, odnosno dnevni boravak, kako se zove. U to će se uključiti i Ministarstvo za rad, kao i Pokrajinski sekretarijat, rekao je Vučević.

On je rekao da smatra da su dogovorene konkretne stvari i rokovi i oko objekta gde će ta deca kada završe školski dan moći da provode kvalitetno vreme. Biće završeno u rokovima koje smo definisali.

- Sada je objekat privremeno u gerontološkom centru. Imaćemo priliku da izađemo iz situacije u kojoj ni nismo trebali da buemo. Neke stvari se lakše rešavaju kada postoji dobra volja. Izlećčenje te dece je teška misija i posao i nešto što je van mog znanja i poimanja. Razumem kakvu muku imaju. Mogu da imam empatiju i moram da imam odgovornost da im pomognem. Dok sam vodio grad slične stvari sam rešavao. Morate da imate veči prag tolerancije kada ste birani. možda ima većih očekivanja ali vas to ne opravdava da se isključite iz nekih procesa - rekao je Vučević.