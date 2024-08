VUČEVIĆ O PROTESTIMA PROTIV LITIJUMA: Ništa se neće raditi dok se ne dobije garancija struke! Niko nije lud da radi protiv države

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je danas da o litijumu treba da govori struka, kao i da niko nije lud da radi nešto protiv sopstvene države u kojoj živi.

- Mislim da treba da se priča javno i otvoreno. Ljudi su izbombardovani različitim informacijama, piše svako ko šta stigne, malo njih je stručno da priča o tim stvarima koje moraju biti sturčno objašnjene. U takvom ambijentu se stvara utisak nesigurnosti, nerazumevanja, sumnje, bojazni i mislim da period koji je pred nama, rekao sam otvoreno da ne vidim da je moguće da je sve idealno, da imamo diskusiju o svim pitanjima. Pričao sam sa predsednikom države, taj projekat je važan u to nema sumnje, ne može Srbija da stane zbog jednog projekta, ima i druge projekte. Mora da se bavi rastom plata, minimalne zarade, kontrolisanjem potrošačkih cena, jačanje vojske, EXPO, kako da sačuvamo narod na KiM, kako da sačuvamo Republiku Srpsku u okviru BiH, put u EU, mnogo je drugih tema - rekao je on u jutrarnjem programu TV Prva.

Dalje je premijer istakao se ništa neće raditi dok se od struke ne dobije garancija, kao ida se često zanemaruje ko je doveo Rio Tinto u Srbiju.

- O ovoj temi treba javno pričati sa pozicije struke. O rudarstvu malo ljudi zna, to zahteva stručnu analizu, kako da se to radi, ako može, ako ne ugrožava zdravlje ljudi, ako ne ugrožava životnu sredinu možemo da pričamo o tom projektu. Srbija insistira da se sirovina ne izvozi, nego da se dalje koristi u Srbiji, da kod nas postoji lanac vrednosti, fabrike za katode, baterije, fabrike za električna vozila da zarada ostaje u Srbiji za naše građane. Ništa se neće raditi dok se ne dobije od strane struke garancije, i od domaće i od strane struke. Niko od nas nije lud da radi nešto protiv sopstvene države, svi živimo tu, sve je to naša država. Niko nema rezervne adrese. Niko se ne igra sa sopstvenom državom. Nebrojano puta sam slušao da će neko da potopi grad, da će nešto da nestane, nije se to desilo... Da čujemo šta će struka da kaže, da li rudariti ltiijum i ako da, na koji način. A mi onda diktiramo uslove kompaniji koja to treba da radi. Nemojte da imate dilemu da će neko ko dođe na vlast oterati Rio Tinto, neće ga oterati neko ko ga je doveo ako dođe na vlast. Često se zanemaruje kad je došao Rio Tinto i ko ga je doveo, ko mu je davao prve dozvole, ko ga je promovisao.