"NЕKЕ STVARI SЕ MOGU LAKŠЕ RЕŠITI KADA POSTOJI VOLJA": Vučеvić o dnеvnom boravku za dеcu sa smеtnjama u razvoju u Bačkoj Palanci

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je danas da je imao dobar i emotivan sastanak sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Bačke Palanke, kao i da će se problemi koje imaju rešiti u narednih pet do šest meseci.

- Roditelji su otvoreno razgovarali i sasuli mnoge stvari. Ja sam izašao sa konkretnim stvarima, rekao da nemam vremensku mašinu, ne mogu vratiti vreme unazad, ne možemo da ispravimo nešto što možda treba da se uradi pre 20-25 godina. Problem postoji, oni su sami rekli, od 1996. Znate da je neko to uradio 1996. bilo bi nam svima lakše. Nije. Ali ajde da završimo to do kraja 2024. Ajde da u 2025. počne da radi taj dom, odnosno dnevni boravak, kako se zove. U to će se uključiti i Ministarstvo za rad, kao i Pokrajinski sekretarijat, rekao je Vučević za TV Prva.

On je rekao da smatra da su dogovorene konkretne stvari i rokovi i oko objekta gde će ta deca kada završe školski dan moći da provode kvalitetno vreme. Biće završeno u rokovima koje smo definisali.

- Sada je objekat privremeno u gerontološkom centru. Imaćemo priliku da izađemo iz situacije u kojoj ni nismo trebali da buemo. Neke stvari se lakše rešavaju kada postoji dobra volja. Izlećčenje te dece je teška misija i posao i nešto što je van mog znanja i poimanja. Razumem kakvu muku imaju. Mogu da imam empatiju i moram da imam odgovornost da im pomognem. Dok sam vodio grad slične stvari sam rešavao. Morate da imate veči prag tolerancije kada ste birani. možda ima većih očekivanja ali vas to ne opravdava da se isključite iz nekih procesa - rekao je Vučević.