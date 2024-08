PREDSEDNIK VUČIĆ O PRETNJAMA: Možda mogu da me ubiju, ali da pobede u Srbiji - od toga nema ništa!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Srbija ne sme da stane kao i da se nikada neće vratiti u u prošlost, vreme lopovluka, krađe, pljačke, nestanka.

- Poštovani građani učestale su pretnje državnim organima, političarima koji misle drugačije, tužiocima, sudijama, naučnicima koji su se drznuli da kažu istinu i da se suprotstave narativu tajkuna i kriminalca Dragana Šolaka i njegovih političkih slugu. Došlo je dotle da su konačno se setili onoga o čemu sam im govorio sve vreme. Došli su na ideju da bi trebalo u cilju provođenja revolucije da me ubiju. I već mnogo puta sam govorio da im je to jedino rešenje jer na izborima oni da pobede neće nikada. Ne zato što su pravila ovakva ili onakva već zato što nikada nije hteo i nikada neće hteti.

Vama ljudi želim da kažem, možda mogu da me ubiju ali da me pobede u Srbiji i da naprave neku revoluciju na lažima zasnovanu, na prevarama i vrate ljude u prošlost, vreme lopovluka, krađe, pljačke, nestanka Srbije to neće moći nikada.

Zato budite mirni i spokojni od takvih gluposti nema ništa - poruka je predsednika.

On je dodao i da će povećanje penzija krenuti mesec dana ranije, tačnije od 1. decembra umesto od 1. januara.