VEĆ VIĐEN OBRAZAC! Šainović: Kada albanski lider na KiM-u izgubi podršku okreće se radikalnim stavovima i napadanju Srbije

Dok tenzije na Kosovu i Metohiji rastu zbog novih provokacija Prištine, uključujući najavu otvaranja mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, sve češće se ignorišu opasne izjave albanskih lidera iz Bujanovca. Nedavno je Predsednik Pokreta za demokratski progres izjavio da Bujanovac pripada kosovskim Albancima i da će biti deo Republike Kosovo.

O ovim dešavanjima, kao i njihovim potencijalnim posledicama, u emisiji "Puls Srbije“ govorio je Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik vlade SR Jugoslavije.

Šainović se osvrnuo na aktuelne napetosti u južnoj srpskoj pokrajni, naglašavajući da izjave albanskih političara iz Bujanovca nisu slučajne i da predstavljaju nastavak politike destabilizacije Srbije.

- Ovo što sada vidimo nije ništa novo. Pokušaji separatizma u Jugoslaviji kulminirali su 2001. godine, kada je došlo do oružane pobune, a sada se ponavlja isti scenario. Kada neko od albanskih lidera izgubi političku podršku, kao što je to bio slučaj sa smenom vlasti u Bujanovcu, oni pribegavaju radikalnim stavovima i napadaju Srbiju kako bi ponovo zadobili naklonost svojih pristalica. To je već viđen obrazac - rekao je Šainović.

Šainović je dalje istakao da Priština koristi svaku priliku da napravi simetriju između prava Srba u Severnoj Mitrovici i prava Albanaca u Bujanovcu, preskačući ključne činjenice.

- Zvanična Priština pokušava da izjednači prava Srba u Mitrovici, koji su na svojoj zemlji i u svojoj državi, sa pravima Albanaca u Bujanovcu, što je apsurdno. Suverenitet Srbije na Kosovu i Metohiji, prema rezoluciji 1244, nikada nije bio sporan, dok suverenitet Srbije u južnoj Srbiji niko nikada nije dovodio u pitanje - objasnio je Šainović.

Govoreći o mogućnosti krivične odgovornosti za ovakve izjave, Šainović je naglasio:

- Jedno je kada neko izrazi mišljenje, ali kada ta izjava vodi do uznemiravanja javnosti, međunacionalnih sukoba i govora mržnje, ulazi se u zonu krivične odgovornosti. Beograd je do sada uvek pokušavao da dijalogom rešava suštinske probleme, ali ako neko pokuša da nasilje sa Kosova prebaci na jug Srbije, država će morati da reaguje.

Šainović je takođe izrazio skeptičnost prema reakcijama međunarodne zajednice, ističući da su one često bile neadekvatne.

- Od 1999. godine, reakcije međunarodne zajednice na progon Srba bile su slabe i simbolične. Ipak, verujem da će Srbija pažljivo proceniti situaciju i reagovati kako bi se izbegli ekscesi i nasilje - rekao je on.

Govoreći o budućnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Šainović je zaključio:

- Srbija je jača danas nego pre zbog svog jačeg međunarodnog položaja. Možemo razgovarati sa svima - od Putina i Sija do Makrona i američkih zvaničnika. Naš politički otpor ima smisla, a dolazak Makrona u Beograd je dokaz da naš stav ima podršku.

