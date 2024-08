"ZNAJU DA IH NAROD NE ŽELI, HOĆE VLAST NA SILU" Ana Brnabić: Dobro je da narod vidi sa kim i sa čim imamo posla

Predsednica Skupštine SrbijeAna Brnabić reagovala je danas na izjave koje su izneli u jednoj emisiji voditelj Aleksandar Dikić i Aleksandar Jovanović Ćuta.

"Ma koliko teško i tužno bilo ovakve stvari i gledati i slušati, dobro je da narod vidi sa kim i sa čim imamo posla. Ovakvi ljudi obećavaju bolju zemlju, bolji život, bogatije i pravednije društvo? Ljudi koji, opijeni mržnjom, u vrtlogu sopstvenog besmisla, sa osmehom na licu, željni krvi, prete da će osvajati, okupirati, zatvarati, prebijati, ubijati – takvi ljudi ništa dobro ne mogu da donesu našoj zemlji. I baš njih briga - i Ćutu i ovog drugog i sve njihove saborce - i za životnu sredinu i za zdravlje. Njihov fokus je da se dočepaju vlasti i, znajući da ih narod ne želi, da se dočepaju vlasti na silu. Srbija takve nikada nije volela. Ne mogu oni nas da zaplaše, a ponajmanje mogu da zaplaše Aleksandra Vučića. Nikada, baš nikada, ovakvi u Srbiji neće pobediti.

Ма колико тешко и тужно било овакве ствари и гледати и слушати, добро је да народ види са ким и са чим имамо посла. Овакви људи обећавају бољу земљу, бољи живот, богатије и праведније друштво? Људи који, опијени мржњом, у вртлогу сопственог бесмисла, са осмехом на лицу, жељни… pic.twitter.com/vxmDSV0IPP — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 23, 2024

Oni su, kako se može čuti na snimku, naveli da treba formirati partizanski štab, Gornje Nedeljice proglasiti za slobodnu teritoriju, zauzeti Skupštinu...

Ćuta je izjavio da bi "teritoriju Gornje Nedeljice proglasio slobodnom teritorijom", dok je Dikić naglasio da "ljudi žele Vučićevu glavu".

- Ja bih teritoriju Gornje Nedeljice proglasio slobodnom teritorijom, za početak, a na kraju dolazimo u Beograd. Ima novih Peka Dapčevića. Ja verujem u tu priču, kako se kalio čelik, treba svako to da proba i znaš za šta treba živeti. Da napravimo štab, da od Gornjih Nedeljica napravimo slobodnu teritoriju, stavimo rampe. Znači bukvalno kao 1941. kao Kozara, to se brani do kraja, to se brani krvlju - rekao je Ćuta.