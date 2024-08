NAMERNO RUŠITE SVOJU ZEMLJU NAJBESKRUPULOZNIJIM LAŽIMA: Predsednik Vučić o lažima pojedinih medija o poseti Makrona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je naslove u pojedinim novinama kojima se tvrdi da će Srbija skladištiti nuklearni otpad iz Francuske.

- O skladištenju nuklearnog otpada, reč je o još jednoj brutalnoj laži. Unose pometnju, zablutu, sluđuju ljude. Rekli su da to, nemaju dokaze, nemaju ništa, kažu da li je možda najava saradnje sa francuskim EDF, da li to znači da Francuska mora da smesti otpad. Bezobzirno, bezobrazno, to sa namerom rade protiv sopstvene zemlje. Problem je što namerno ruše svoju zemlju besmislenim lažima. Moja je ideja bila da razgovaramo sa EDF koja je Francuskoj uspela da obezbedi mnogo energije zahvaljujući nuklearnoj energiji. Uvek smo imali ljude koji su malo znali, izbegavali smo, važno je da smo bili protiv. Zato danas zaostajemo mnogo. Ovakve laži, ostanete bez teksta... Trebalo bi da je sramota one koji na takav način rade.

- Što se tiče činjenice da bi trebalo da se lečim, valjda ću uskoro i da obavim sistematski pregled, ne mislim da mi je stanje fantastično. Ne mislim da imam problem u glavi, nemam problem da me svako vređa. Problem je što u četiri reči, nije bio sposoban da ih napiše, već je u te četiri reči pogrešio, nije znao gde da stavi zapetu. Što se lečenja tiče, u pravu je, mnogi mi to govore. Nije trebalo da se leče oni koji su mislili o svojim bankovnim računima... Trebalo je da penzije budu dva puta manje, plate tri puta manje, da bih bio uspešan kao oni i da ne bi trebalo da se lečim. Bilo je zabranjeno da se ponosite time da ste deo vojske Srbije, ono što smo imali od svog naoružanja smo uništavali, topili. U pravu je, ja sam za lečenje, nisu oni...