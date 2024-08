IZNOSITE OPTUŽBE PO NAREĐENJU DRAGANA ŠOLAKA SVAKI DAN Vučić: Nisam rekao da želi da me ubije, on bi voleo da to neko drugi obavi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas svakodnevne laži koje plasiraju mediji u vlasništvu Dragana Šolaka.

- Nisam ja iznosio, već ih vi iznosite i to po naređenju Šolaka. Svakoga dana, najprljavijom kampanjom, između ostalog, kako će Francuzi ovde da skladište nuklearni otpad. Između ostalog, nije mi problem kada iznosite uvrede da sam kriminalac, vođa mafije, psihopata, majmun, ludak, đubre, to sve iznosi Šolak svakoga dana na sovjoj televiziji. Nisam rekao da je ubica, nego kukavica, znam da je kukavica. Rekao sam da je kriminalac i tajkun i stojim iza svake izvgovorene reči. Postoji mnogo postupaka, videćemo šta će presuda reći. Ne mislim, nikada nisam rekao da on želi da me ubije, on bi voleo da to neko drugi obavi, da to nije on. Ima mnogo ljudi koji to žele iz kriminalnog miljea. Godinama kdo vas na televiziji slušao sam laži da sam napravio Jovanjicu, to jedna porodica trpi tri godine, sve dok vam vaša koleginica Jelena Zorić nije rekla da je to laž i da nema nigde Andreja i Aleksandra Vučića. Koliko ste puta slagali da sam ubio Olivera Jovanovića, Cvijana ili ne znam koga... Nije mi teško da to ponovim, da li ste razmišljali kakvu ste metu stavljali na čelo moje i članovima moje porodice. Rekli ste, a nemate pravo da tražite bilo koga ni za moju punoletnu decu, moje roditelje, brata, nemate pravo da uzimate njihove matične brojeve. Kako ništa niste našli rekli ste da su dobili zemlju kod Plandišta, a niste rekli da su to dobili jer im je majka umrla, sram vas bilo. Nasledili su to jer im je od pradede ostalo, ne znaju ni gde se to nalazi. Sve to radite svaki dan i vi pričate o optužbama.

- Kada pričate o protestima, još jednu lekciju da održim političarima. Gde god postoji problem, ne postoje tehnike, nego morate da se suočite sa problemom. Zato ću uskoro kancelariju predsednika da preselim na zapad Srbije makar na sedam dana i da direktno razgovaram sa ljudima, samo tako možete da čujete. Ići ću u narod. Ne potcenjujem proteste koji su sve manji, da vas i to obavestim. Menja se i raspoloženje naroda jer vide da su bili lagani. To je proces koji je dug i to se menja značajno i tek će da se menja. Nisam slučajno rekao da ću ja biti najveći zaštitnik od samovolje Rio Tinta kog su doveli Đilas i Šolak. Kada u ovoj zemlji vodite hajku i objašnjavate kako je normalno da zauzmete železničku stanicu, u kojoj to zemlji na svetu ima. Kako se to tumači? To je napad na šta? Ko ste vi da zabranjujete slobodu kretanja, to je ustavna kategorija.