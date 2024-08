"BIĆU NAJŽEŠĆI ADVOKAT PROTIV RIO TINTA" Predsednik Vućić: Moje je da ne dozvolim da se dogodi nešto loše našem narodu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je danas da će braniti interese Srbije, da neće dozvoliti da se nešto loše dogodi našem narodu kao i da će biti najžešći advokat protiv Rio Tinta.

- To sam se uvek pitao, kako oni kojima su puna usta Evrope odjednom mogu da idu protiv EU i mogu da im kažu da nemaju standarde zaštite životne Sredine, da mrze Srbiju... Razumeo sam da Đilas i svi oni zajedno veruju u Evropu i njihove standarde, da veruju više nego ja. Kad im je zatrebalo da ne veruju i izmišljaju revolucije, onda su se naglo setili da Evropi i Nemcima ne treba da veruju ništa. Imam racionalan pristup, oni će reći da je za snaženje ovoga i onoga, a ja verujem da je to formalno tako, a neformalno mislim da ima i drugih stvari. Zašto to rade, ne mislim da su predviđali za ovakav trenutak. Litijum polako, ima dve godine, videćemo. Argumenti su im sve tanji, rasturili ih naučnici u froncle im iscepali argumente, ne ja. Moje je kao predsednik da branim interese Srbije, da ne dozvolim da se dogodi nešto loše našem narodu i zato ću biti najžešći advokat protiv Rio Tinta. Videćete to uskoro, to je moj posao da budem đavolji advokat i štitim interese Srbije, a ne da lažem narod. Boriću se za suverenu i slobodnu i Srbiju koja će pripadati građanima Srbije - istakao je predsednik danas na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.