"PRECIZAN ODGOVOR ONIMA KOJI SVAKODNEVNO VODE HAJKU PROTIV ONIH KOJI DRUGAČIJE MISLE" Predsednik Vučić: Sram vas bilo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je danas "precizan odgovor onima koji svakodnevno vode hajku protiv onih koji drugačije misle".

Nakon postavljanja kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, predsednik je odgovarao na pitanja novinara, a dao je odgovor i na pitanje N1 rekavši da oni iznose laži i to po naređenju Dragana Šolaka.

- Godinama kod vas na televiziji slušao sam laži da sam napravio Jovanjicu, zarađivao na Jovanjici ili ne znam šta radio. Nikada se niste pitali je li moguće da to jedna porodica trpi tri godine, sve dok vam vaša koleginica Jelena Zorić nije rekla da je to laž i da nema nigde ni Andreja ni Aleksandra Vučića. I od tada ste ućutali kao zaliveni.

- Koliko ste puta slagali da sam ubio Olivera Ivanovića, Cvijana ili ne znam koga... Nije mi teško da to ponovim, jeste li razmišljali šta ste učinili i kakvu ste metu stavljali na čelo moje i članova moje porodice. Objavljivali ste pre neki dan, pošto ne možete da objavite, kukate što još nisam kupio plac negde na istoku Srbije, obavestiću vas čim ga kupim. Pa ste između ostalog rekli, a nemate pravo da tražite bilo koga ni za moju punoletnu decu, moje roditelje, brata, nemate pravo da uzimate njihove jedinstvene matične brojeve i da tražite šta imaju od imovine. Pošto ništa niste našli, rekli ste da su dobili nekoliko jutara zemlje kod Marginte, kod Plandišta, a niste rekli da su to dobili zato što im je majka umrla, sram vas bilo sve zajedno. I zato što su nasledili to jer im je od pradede ostalo, ne znaju ni gde se to nalazi, niti znaju šta bi sa tim. Sve to radite svaki dan i vi pričate o optužbama - rekao je Vučić.