AMBASADOR UAE U SRBIJI AHMED HATEM ALMENHALI ZA KURIR: Emirati imaju izuzetne bilateralne odnose sa Srbijom!

Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata Ahmed Hatem Almenhali poručio je u intervjuu za Kurir da su bilateralni odnosi UAE i Srbije izuzetni i da njegova zemlja veruje da period pred nama zahteva fokus na dijalogu, uzajamnoj saradnji i izgradnji veza, koji će doprineti iznalaženju inovativnih i trajnih rešenja za izazove na koje nailazimo. Naš sagovornik kaže da su obnovljivi izvori energije sektor za koji postoji veliko interesovanje emiratskih kompanija, a zainteresovanih investitora ima i za oblasti saobraćaja i telekomunikacija. S obzirom na to da su Emirati bili domaćini specijalizovane izložbe Ekspo 2020, ambasador Ahmed Hatem Almenhali otkrio je za Kurir i šta bi savetovao Srbiji, koja je domaćin ove izložbe 2027.

Pošto ste relativno skoro došli na mesto ambasadora UAE u Srbiji, kakvi su vam prvi utisci o našoj zemlji? Koliko ste je poznavali pre ove službe i šta ste za ovo kratko vreme uspeli da saznate o ljudima u Srbiji?

- Pre mog dolaska u zvaničnu službu imao sam prilike da dosta čujem i saznam o Srbiji, ali ja sam pobornik mišljenja da čovek jedino sopstvenim iskustvom i boravkom može da na pravi način oseti duh neke zemlje i njenog naroda. Moram da priznam da sam se od samog stupanja na tlo Srbije osetio prijatno, ne samo zato što su odnosi među našim državama i narodima izvrsni već zato što su ljudi u Srbiji veoma srdačni i topli. Zemlja je lepa i zaista se osećam dobrodošlo.

Došli ste u Beograd u vreme veoma dobrih bilateralnih odnosa između UAE i Srbije. Iz perspektive nekoga ko će u narednom periodu biti zadužen za ovaj segment, gde vidite prostor za dalje razvijanje tih odnosa?

- Ujedinjeni Arapski Emirati imaju izuzetne bilateralne odnose sa Republikom Srbijom i u tome se ogleda naš princip otvorenosti i partnerstva, naša želja za povezivanjem sa drugim narodima i ostvarivanja međunarodnog mira i bezbednosti u svetu. Emirati veruju da period koji je pred nama zahteva fokus na dijalogu, na uzajamnoj saradnji i izgradnji veza, koji će doprineti iznalaženju inovativnih i trajnih rešenja za izazove na koje nailazimo. Naši izuzetni bilateralni odnosi se ogledaju u čestim posetama na najvišem nivou, povećanom broju turista i iz jedne i iz druge zemlje, ali i na ponovnom rastu međusobne trgovinske razmene nakon perioda stagnacije tokom pandemije kovida-19. Naravno da uvek postoji prostor za dodatno razvijanje međusobne saradnje. Pored unapređenja privredne saradnje, smatram da postoji veliki potencijal u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, ali i u intenziviranju direktnih kontakata među našim ljudima. Mi već imamo pripremljen razvojni plan za ove sektore i siguran sam da ćemo ga zajedno uspešno realizovati.

Ekonomija i privredna saradnja sigurno čine najrazvijeniji segment bilateralne saradnje. Koje su to oblasti i koje su perspektive za jačanje odnosa i za proširenje saradnje između UAE i Srbije?

foto: Zorana Jevtić

- Spoljna politika Ujedinjenih Arapskih Emirata usmerena je na podršku dugoročnom privrednom napretku. Vlada UAE je usvojila inovativne strategije za ekonomsku diversifikaciju i konstantno radi na izgradnji ekonomije zasnovane na znanju i naučnotehnološkom napretku. Privredni ambijent u UAE je izuzetno dinamičan i veoma atraktivan za strane direktne investicije, što je dovelo do toga da se Emirati danas visokorangiraju kao moderni finansijski, trgovinski i poslovni centar, kako u arapskom svetu, tako i na globalnom nivou. Gledajući dalekosežno, vizija UAE za narednih 50 godina je da postanu međunarodni centar za investicije, inovacije i preduzetništvo, ali i inkubator za nove ideje i projekte. Emirati su u Srbiji poznati po brojnim investicijama u različitim oblastima: poljoprivredi, obnovljivim izvorima energije, nekretninama, zdravstvu i saobraćaju. Sve su to veliki i važni projekti i ja ću se potruditi da se taj trend nastavi i ubuduće.

Koliko će sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i UAE uticati na dalje povećanje razmene između dve zemlje?

- Iako je saradnja u investicionim projektima veoma razvijena, ima mnogo prostora za unapređenje klasične robne razmene. Godišnja razmena od oko 160 miliona evra je simbolična za kapacitete naših dveju privreda. Veličina i udaljenost tržišta ima sigurno dosta uticaja na aktuelne rezultate, ali mehanizam kao što je sporazum o slobodnoj trgovini otvara mogućnosti za dodatno stimulisanje razmene roba i usluga. Zadatak naše dve vlade je da obezbede alate i ambijent za što liberalniju trgovinu, a na privrednicima je da nađu svoje interese i partnere sa kojima će kroz ove mehanizme lakše sarađivati.

Možete li možda da najavite nove investicije iz UAE?

- Ujedinjeni Arapski Emirati su posvećeni smanjenju emisije štetnih gasova u svojim privrednim aktivnostima. Prva smo zemlja u regionu koja je pokrenula inicijativu "Strategija neto nulte emisije do 2050". Pioniri smo u regionu i u primeni tehnologije zarobljavanja ugljenika, a takođe smo prvi u arapskom svetu izgradili nuklearnu elektranu za civilne potrebe. Na tlu Emirata su izgrađene i tri najveće solarne elektrane u svetu. U tom kontekstu, jedna od značajnijih investicija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji je vetropark Čibuk 1, projekat kompanije "Masdar" iz Abu Dabija. Trenutno ova kompanija, u saradnji sa finskim partnerom "Taleri energija", razvija projekat vetroelektrane Čibuk 2, koja će biti skoro duplo većeg kapaciteta od Čibuka 1. Obnovljivi izvori energije su sektor za koji postoji veliko interesovanje emiratskih kompanija i siguran sam da će u ovom sektoru biti još naših investicionih projekata. Takođe, u sektoru saobraćaja i telekomunikacija imamo zainteresovane investitore koji istražuju mogućnosti za svoje poslovne aktivnosti i eventualne investicione projekte.

S obzirom na to da su Emirati pioniri u primeni veštačke inteligencije i da konstantno unapređuju korišćenje visokih tehnologija u svakodnevnom životu, da li je to možda šansa za srpske stručnjake u ovoj oblasti?

- Strategija razvoja Ujedinjenih Arapskih Emirata za narednih 50 godina obuhvata i strategiju razvoja i primene veštačke inteligencije, koja ima za cilj da do 2031. godine Emirati postanu vodeća sila u ovoj oblasti. Da bi se realizovao ovaj cilj, podrazumevaju se brojne i obimne investicije u obezbeđivanju ljudskih resursa, tehnologija i razvoja softverskih i hardverskih rešenja. Shodno tome, eksperte u oblastima visoke tehnologije, informacionih tehnologija i veštačke inteligencije vidimo kao svoje potencijalne partnere. Upravo to je mesto gde IT stručnjaci i kompanije iz Srbije mogu da dobiju ulogu i pomognu nam u postizanju liderskih pozicija u ovoj oblasti.

foto: Privatna Arhiva

Pred Srbijom je ambiciozni zadatak da organizuje Svetsku specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. Kakva su iskustva UAE tokom i nakon priprema i organizacije Ekspa 2020? Šta bi u tom kontekstu bila poruka ili savet za Srbiju?

- Pre svega, čestitam Srbiji što je pobedila na konkursu za organizaciju Specijalizovane svetske izložbe Ekspo 2027. Srbija ovom izložbom dobija priliku da se predstavi u svetlu kreativnog i inovativnog organizatora i siguran sam da će biti dobar domaćin. Iz iskustva moje zemlje, mogu da kažem da su pred ljudima iz organizacije dani puni izazova i suočavanja sa pitanjima i zadacima koje će prvi put videti. Najvažnije je da od početka postoji vizija kakvu poruku želite da pošaljete u svet i kakav imidž Srbije želite da izgradite. Preporuka je da budete originalni, jer ćete samo na taj način učesnike iz inostranstva motivisati da svojim kreativnim učešćem učine ovu izložbu jedinstvenom.

Prijateljstvo Srbije i UAE ogleda se i u velikom broju donacija koje su Emirati uputili građanima Srbije od uspostavljanja diplomatskih odnosa 2007, a posebno tokom perioda pandemije kovida-19. Srbiji je sigurno značila ta pomoć, a šta je Emiratima značila prilika da mogu da pomognu?

- Od svog osnivanja, a kao deo naše posvećenosti globalnom miru i prosperitetu, UAE pružaju podršku zemljama kroz različite oblike pomoći i donacija. Pomoć UAE se sprovodi preko više od 40 organizacija u 140 zemalja, stiže do miliona ljudi i pomaže ugroženima od prirodnih katastrofa, epidemija, ratova i kriza. Takođe, preko Fonda za razvoj Abu Dabija pružamo pomoć nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju kako bi dostigle viši nivo ekonomskog i društvenog razvoja. Od 2013. UAE je na vrhu tabele OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) najvećih donatora u pogledu zvanične razvojne pomoći kao udela u bruto nacionalnom dohotku.

Prvi utisci o Srbiji Beograd je fascinantan grad Koliko ste uspeli da putujete po Srbiji? Šta vam se svidelo? foto: Beograd.rs - Ono što je moj utisak do sada jeste da je Beograd fascinantan grad. Ušće dve reke na kojima leži čini ga šarmantnim i posebnim. Mnogo su mi se dopali zanimljivi kontrasti u gradu, od arhitekture, preko zvukova, boja, ljudi, pejzaža. Posetio sam i Novi Sad. Čini mi se potpuna suprotnost Beogradu, ali lep i zanimljiv na svoj način. Nestrpljiv sam da vidim i ostale delove Srbije. Verujem da će to biti prava avantura.

Šta posetiti u Emiratima Lepote Fudžaire, Ras el Kaime, Šardže... Imate li neke omiljene destinacije koje biste preporučili srpskim turistima da obavezno posete u UAE? foto: Reuters - Najatraktivnije destinacije za srpske turiste u Emiratima su sigurno Luvr, Velika džamija šeika Zajeda, Svet "Ferarija" u Abu Dabiju, zatim Muzej budućnosti u Dubaiju i brojna arhitektonska čuda, kao što su Burdž Halifa, Burdž el Arab, kao i veštačka ostrva poput Palm Džumeire, ostrva Svet. Međutim, pored toga, podjednako zanimljive su prirodne lepote u drugim emiratima, recimo, prelepi planinski pejzaži, divna obala i prirodne lepote Fudžaire, zatim planinski predeli Ras el Kaime, kulturne i arheološke lokacije u Šardži, pustinjski predeli i razne turističke aktivnosti u svakome od njih.